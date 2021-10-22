OECD'ten kötü haber! Listede Türkiye de var

Aralarında Türkiye'nin de bulunduğu OECD ülkeleri kömür santralleri için ihracat kredisi sağlamayı durduracak.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aralarında Türkiye'nin de bulunduğu çoğu üye ülkenin kömür santralleri için ihracat kredisi sağlamayı durduracağını açıkladı.

Anlaşmaya Avustralya, İngiltere, Kanada, Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, Yeni Zelanda, Norveç, İsviçre, Türkiye ve ABD katıldı.

İhracat kredilerinin kapsamına, mal alımının finansmanına yardımcı olacak kamu finansman desteği, doğrudan finansman, garantiler, sigorta veya faiz destekleri giriyor.

OECD, yasağın karbon yakalama, kullanma ve depolama sistemleri olmayan tüm yeni santralleri kapsayacağını belirtti.