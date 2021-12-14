OHAL ilan edilirse ne olacak? Prof. Dr. İzzet Özgenç o maddeleri paylaştı

Ekonomideki kötü gidişat nedeniyle OHAL ilan edilebileceğini söyleyen Prof. Dr. İzzet Özgenç, Twitter hesabından OHAL maddelerini paylaşarak ''Bu benim endişem'' ifadelerini kullandı.

Ünlü hukukçu Prof. Dr. İzzet Özgenç, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda ekonomik kriz gerekçesiyle "OHAL ilânına toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir" ifadelerini kullandı. İzzet Özgenç'in bu açıklaması gündemin ilk sırasına oturdu. AK Parti iktidarı döneminde hazırlanan reform yasalarının mimarı olan hukuk profesörü İzzet Özgenç, bugün yeni paylaşımlar yaparak OHAL açıklamasına izahat getirdi.

OHAL açıklamasının 'kişi ya da bir kurumla' ilişkili olmadığını belirten İzzet Özgenç, şunları yazdı:

-Ağır ekonomik bunalım sebebiyle olağanüstü hâl ilanına ilişkin açıklamalarım, herhangi bir kişi veya kurumla irtibatlı olarak ya da yönlendirme üzerine yapılmamıştır. Bu açıklamalar, sadece ülkemizdeki ekonomik gidişatla ilgili olarak duyduğum endişelerin ifadesinden ibarettir.

OHAL iddiasına dayanak olan kanun maddeleri

OHAL ilan edilebilir görüşünde geri adım atmayan İzzet Özgenç, iddiasına dayanak olarak "Ağır ekonomik bunalım sebebiyle alınabilecek olağanüstü hal tedbirlerine dair' kanun maddelerini paylaştı.

ÖZGENÇ NE DEMİŞTİ?

Prof. Dr. İzzet Özgenç pazartesi günü twitter hesabından OHAL iddiasını şu satırlarla dile getirdi:

-"Türk Lirasının yabancı paralar karşısındaki süregelen değer kaybı, 'AĞIR EKONOMİK BUNALIM' sonucunun ortaya çıkacağı süreci başlatmıştır. Bu nedenle kaçınılmaz görünen ağır ekonomik bunalım sebebiyle OLAĞANÜSTÜ HÂL ilânına (Any., m. 119), toplum olarak hazırlıklı olmamız gerekir."