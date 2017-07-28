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  3. 28 Temmuz 2017 10:38

''OHAL'de olumlu gelişmeler olabilir''

Başbakan Yıldırım'ın Alman şirketlerin yöneticileriyle yaptığı toplantıya katılan Türkoğlu Hukuk Danışmanlık Başkanı Refik Türkoğlu, OHAL ile ilgili sonbahara kadar olumlu gelişmeler olabiliceğini söyledi.

''OHAL'de olumlu gelişmeler olabilir''
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Toplantıya katılan şirketlerden Türkoğlu Hukuk Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkanı Refik Türkoğlu, yaşanan son gerginlikten dolayı Türkiye’de yatırımların azaltılması ya da geri çekilmesi konusunda Alman hükümetinden bir telkin olup olmadığı sorusuna, şu yanıtı verdi: “O kadar ciddi bir şey yok ama olmayacak değil. Yatırımlar zaten son 1-2 yıldır gevşemişti. Son zamanlarda daha kötüye gitmeye başladı. Şimdi gördüğümüz kadarıyla hükümetimiz de bu işin ciddiyetini görmüş ve bu gidişatın her iki ülke için zararlı sonuçlar doğurabileceğini tespit etmiş. O yüzden olumlu adımlar atılacağını düşünüyoruz. Bütün söylediklerimizi not aldılar. Yakında olumlu gelişmelerin olacağı müjdesini verdiler. OHAL ile ilgili birtakım düzenlemeler olabilir diye düşünüyoruz. Sayın bakanımız detay vermedi ama sonbahara kadar olumlu gelişmeler olabileceği müjdesini verdi.”

‘ÖNYARGILARI AZALTACAK MESAJLAR VERİLDİ’

Gazete Habertürk'ün haberine göre Şahinler Holding Başkanı Kemal Şahin ise Almanya’dan gelen turist sayısında geçen yıl yüzde 30, bu yıl da yüzde 30’a yakın bir kayıp yaşandığını anlattıklarını kaydederek, “Bunun için bir güven ortamının oluşturulması, özellikle Almanya’da, Alman halkında oluşan önyargıları azaltacak mesajlar verilmesi, buradaki şirketlerin Avrupalı şirketlere burayı iyi anlatması, hatta belki gelecekte büyük şirketlerle bizzat ekonomi bakanının da katılacağı toplantıların düzenlenmesini konuştuk” dedi.

İşte Ankara'daki zirveye katılan Alman şirketleriİşte Ankara'daki zirveye katılan Alman şirketleri

 

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