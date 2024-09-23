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Okullarda temizlik personeline 30 bin atama

Okullarda temizlik personeline 30 bin atama
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, okullara 30 bin temizlik görevlisi ataması tahsis edildiğini duyurdu.

Eğitim ve öğretim döneminin başlamasının ardından okullarda temizlik sorunu gündeme geldi.

Temizlik personeli eksikliği nedeniyle okul yönetimlerinin velilerden eleman istihdam etmek için maddi destek talep ettiği bildirildi.

Bazı okullarda velilerin dönüşümlü olarak okulu ve sınıfları temizlediği ortaya çıkmıştı.

Harekete geçen Milli Eğitim Bakanlığı, geçen hafta 30 bin temizlik personeli alınacağını açıklamıştı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ev sahipliğinde düzenlenen İş Dünyası İstişare Toplantısı'na katıldı.

Toplantı öncesince basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, Milli Eğitim Bakanlığınca atanacak olan 30 bin temizlik işçisine ilişkin sorulan soruya, “30 bin kontenjanı Milli Eğitim Bakanlığımıza tahsis ettik. 30 bin kontenjanı biz Milli Eğitim Bakanlığı'na verdik. Şartlarını zaten valiliklerimiz iş birliği içinde belirliyor.” açıklamasında bulundu.

Bakan Işıkhan, İşgücü Uyum Programı harçlığının günlük 566 liranın az bulunmasına ilişkin ise, “Ücretin artırılması noktasında çalışma içerisindeyiz.” yanıtını verdi.

TEMİZLİK GÖREVLİSİNİN MAAŞI KAÇ LİRA?

Okullardaki temizlik görevlileri, geçen yıl 17 bin lira olan asgari ücret alıyordu. Bu dönem ise sistem değişti.

Personelin İŞKUR bünyesindeki İşgücü Uyum Programı'ndan karşılanmasına karar verildi. Haftada üç gün ve azami 22,5 saat çalışma süresi öngörüldü.

Ücret ayda 8 bin 447 lira olunca yeterli personel bulunamadı.

Etiketler atama okullar temizlik görevlisi temizlik görevlisi okul
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