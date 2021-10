Omid Ataei İran’dan Kanada’ya uzanan sanat yolculuğunu anlattı

Bir süredir Kanada’da yaşayan İranlı sanatçı Omid Ataei, sanat yolculuğu ve kişisel yaşamı hakkında merak edilenleri anlattı. “Grafik tasarımıyla tanışmam yaşamımda dönüm noktası oldu” ifadeleriyle hedefleri hakkında bilgi verdi.

Doğum yeri hakkında çok merak edilen detayları paylaşan Omid Ataei, “1989 yılında Meşhed’de doğmuşum. Meşhed, benim için İran coğrafyasının en özel yeri. Burada grafik tasarımıyla tanıştım. Aslında bu benim modern dünyanın sanatsal iletişim biçimiyle ilk tanışmam oldu. Yaşamımın dönüm noktası diyebilirim” dedi.

“Grafik Tasarımı Yaşamımda Dönüm Noktası Oldu”

Grafik tasarımıyla tanışmasının yaşamındaki önemi üzerinde sıklıkla duran başarılı sanatçı: “Grafik tasarımıyla tanışmam yaşamımın dönüm noktası olduğu kadar sanata bakış açımı da oluşturdu. Kendimi kez bir yaratıcılığın içerisinde özne olarak buldum. Grafik tasarımcılığı her ne kadar günümüzde yaygın olarak yapılan bir meslek olsa da son derece özel bir konumu var. Büyük oranda yaratıcılık gerektiriyor.” şeklinde yorumunu paylaştı.

“İlk Müzik Albümüm Kısa Sürede İlgi Gördü”

Müzikle ilgili çalışmalarına da değinen Omid Ataei: “Yayınlanan ilk albümüm olan “Kill Me If You Want” Kanada’da kısa sürede ilgi gördü. Özellikle gençler müziğe bakış açımı ve sanata yaklaşımımı çok iyi anladı” sözleriyle müzik yaşamı hakkında bilgi verdi.

“Çok Yönlü Bir Sanatçı Olmaya Çalışıyorum”

Sanat üzerinde değerlendirmelerde de bulunan genç sanatçı: “Sanatçıların çok yönlü olabilmelerini ve hemen her görüşe saygı duyabilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Kişisel hedeflerim arasında çok yönlü bir kişilik olarak tanınmak var. Bunun için de son derece çaba harcıyorum. Aynı zamanda çok yönlü kişiliğimi sanatıma da aktarmam gerektiğini biliyorum” sözleriyle sanat perspektifi hakkında yorumlarını sevenleriyle paylaştı.