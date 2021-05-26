Önce Dolar, sonra Euro şimdi de altın... Tarihi rekor geldi

Piyasalarda Türk Lirası'nın değer kaybı tüm hızıyla devam ediyor. Dolar ve Euro tarihi rekorunu kırarken, altın da son 6 ayın en yüksek seviyesini gördü.

Yılbaşından bu yana yükselişini sürdüren döviz ve emtia piyasalarından her gün yeni bir rekor haberi geliyor.

Türk Lirası'ndaki değer kaybı büyürken, Dolar 8,44 TL'den, Euro 10,32 TL'den, Sterlin ise 11,95 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,4470 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3420 lira olmuştu.

Gram altın 518 TL'den fiyatlanırken, gümüş de 7,67 TL seviyesinde.

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 40 bin dolar sınırını yeniden aştı. Etherium ise 2 bin 858 dolar seviyesinde.

Onsu 1.909 dolara yükselen altında, gram altın 413/518, çeyrek altın 832/849, Cumhuriyet altını ise 3 bin 425/3 bin 461 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gram altın son 6 ayın en yüksek seviyesinde

Altının gram fiyatı, güne değer kazancıyla başlamasının ardından 516 lira seviyelerine yükseldi.

Dün, dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,3 azalışla 507,4 liradan tamamladı.

Yeni güne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 18.45 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,7 artışla 516,09 liradan işlem görüyor.

Altının ons fiyatı ise önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 1.893 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Teknik açıdan ons altında 1.900 doların direnç olarak öne çıktığını aktaran analistler, aşağı yönlü hareketlerde ise 1.870 ve 1.855 doların destek konumuna geldiğini kaydetti.

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,23 değer kazanarak 1.417,41 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,19 puan artışla 1.417,41 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 8,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,05 ve holding endeksi yüzde 0,94 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile spor oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sonrası ekonomilerdeki toparlanmaya ilişkin belirsizlikler ve enflasyon endişelerinin etkisiyle küresel pay piyasalarının karışık seyrettiğini, yurt içi piyasalarda ise dünkü satıcılı seyrin ardından bugün banka hisseleri öncülüğünde tepki alımlarının etkisini artırdığını ifade etti.

Bugün veri gündeminin sakin olduğunu belirten analistler, piyasalarda iç dinamiklerin öne çıkacağını ve ABD Merkez Bankası yetkililerinin konuşmalarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, sektör ve bölge bazlı ayrışmaların devam edebileceğine dikkati çekerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin destek, 1.470 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.