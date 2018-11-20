SON DAKİKA
ERDOĞAN: BU İÇERİ ALININCA NEDEN RAHATSIZ OLUYORSUN ? - CANLI
AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: Serbest bırakılsın
AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı: Serbest bırakılsın
Erdoğan: Bu içeri alınınca neden rahatsız oluyorsun ? - Canlı
Erdoğan: Bu içeri alınınca neden rahatsız oluyorsun ? - Canlı
MHP'de yerel seçim öncesi deprem: Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
MHP'de yerel seçim öncesi deprem: Büyükşehir Belediye Başkanı istifa etti
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ayrıntı: O ücreti işverene bırakmayın!
Milyonlarca çalışanı ilgilendiren ayrıntı: O ücreti işverene bırakmayın!
İstanbullulara İDO'nun ardından bir kötü haber de TURYOL'dan !
İstanbullulara İDO'nun ardından bir kötü haber de TURYOL'dan !
İstanbul'da yol çöktü, öğrenci servisi mahsur kaldı
İstanbul'da yol çöktü, öğrenci servisi mahsur kaldı
Black Friday çılgınlığı başlıyor ! İşte Türkiye'deki kampanyalar
Black Friday çılgınlığı başlıyor ! İşte Türkiye'deki kampanyalar
Operasyonların ardı arkası kesilmiyor ! Gözaltı sayısı 169'a çıktı
Operasyonların ardı arkası kesilmiyor ! Gözaltı sayısı 169'a çıktı
  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. 20 Kasım 2018 11:20

Önce İDO şimdi de TURYOL ! Deniz seferleri duruyor!

İDO’nun ekonomik nedenlerle iç hat seferlerine son vermesiyle başlayan tartışmalar sürerken TURYOL'dan da "biz de kontak kapatabiliriz" açıklaması geldi.

Önce İDO şimdi de TURYOL ! Deniz seferleri duruyor!
A+ A-

İDO ekonomik durumu sebep göstererek İstanbul'da şehir içi deniz ulaşımını 1 Aralık tarihinde durduracağını açıklamıştı. İstanbulluların tepkisini çeken bu kararın ardından bir kötü haber de TURYOL firmasından geldi.

TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP’li Meclis Üyesi Yunus Can, İDO’nun seferlerine son vermesinin nedeninin maliyetlerin artık karşılanamaz hale gelmesi olduğunu söyleyerek “TURYOL olarak biz de kontak kapatabiliriz. Akaryakıt giderlerimiz geçen yıla göre yüzde 143 arttı” dedi.

TURYOL, İstanbul'da Kadıköy/Haydarpaşa-Eminönü/Karaköy ve Üsküdar-Eminönü/Karaköy hatlarında tarifeli olarak günlük ortalama 470 sefer yapıyor. Ada turu ve Boğaz turu da düzenleyen firma, Çınarcık, Kocadere, Esenköy ve Armutlu ilçelerine de sefer gerçekleştiriyor.

Sözcü gazetesinden Özlem Güvemli'nin haberine göre TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı olan CHP'li Meclis Üyesi Yunus Can İDO'nun iç hat seferlerini durdurmasının nedeninin maliyetlerin çok yükselmesi olduğunu, geçen yıla göre akaryakıt giderlerinin yüzde 143 arttığını söyledi. TURYOL'un da İDO'nun da kullandığı gemilerin motor parçalarının, yedek parçalarının yabancı menşeli olduğunu belirten Can, bu parçaların dövize endeksli olması nedeniyle giderlerin çok arttığını vurguladı.

İDO'nun deniz ulaşımındaki payının sadece yüzde 3 olduğunu ifade eden Can “İDO'nun olağanüstü bir sefer sayısı yok. Biz TURYOL olarak ya da başka özel şirketler o seferleri gerçekleştirebilir. Ama biz de TURYOL olarak her an kontak kapatabiliriz. Maliyetlerimiz çok fazla arttı. İDO'nun iç seferlerini iptal etmesinin arkasında başka neden aramaya gerek yok tek neden maliyetlerin artık karşılanamaz hale gelmesi” diye konuştu.

İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !İDO'dan açıklama geldi: 1 Aralık itibariyle seferler duruyor !

 

Sözcü

deniz seferleri , deniz taşımacılığı , turyol , istanbul , ido
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM