Önce peynir, şimdi de o! Et fiyatlarını o da solladı

2022 yılının ilk gününden bu yana zamla yatıp zamla kalkan Türkiye'de ilk kez peynir fiyatları et fiyatlarını geride bırakmıştı. Bu sefer bir market ürünü daha et fiyatlarını geçti.

Artan maliyetler sonrasında giyimden gıdaya birçok alanda fiyatlar artmaya devam ediyor. Peynirin ardından sucuk da eti solladı. Normal etten biraz daha pahalı olan sucuk, şimdilerde etin fiyatını katladı.

Show Haber'in haberine göre içindeki et oranı yüzde 100 değil ama etten yüzde 100 daha pahalı. Kuşbaşı etin fiyatı geçen yıl 70 TL civarındaydı, bu yıl gelen zamlarla 130 ila 150 TL arasında değişiyor. Sucuğun ise fiyatı geçtiğimiz yıl 90 TL civarındaydı, şu anda 250 TL'den başlıyor, 350, 450 gibi fiyatlara satılıyor.

Etikette kasap sucuklarına fark atan fabrikasyon sucuklarının üreticileri, farkın zincir marketlerine ödenen hava parasından kaynaklandığını belirtti.

SÜT ÜRÜNLERİNDE YENİ KARAR: ARTIK BU İFADELER YER ALMAYACAK

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan Türk Gıda Kodeksi Fermente Süt Ürünleri Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğ, fermente süt ürünlerinin tekniğine uygun ve hijyenik şekilde üretilmesi, ambalajlanması, depolanması, taşınması ve pazarlanması için gereken ürün özelliklerini belirliyor.

Tebliğde yapılan revizyonla kefir ürününün tanımı yeniden düzenlendi.

Türkiye'ye özgü bir ürün olan süzme yoğurdun ayrıca tanımı yapılarak, ürüne dair kriterler belirlendi.

Isıl işlem görmüş fermente süt ürünü için yeni hükümler eklenerek, ürüne ait kriterler düzenlendi.

Ayrana eklenebilecek tuz oranı yüzde 1 iken, bu oran yüzde 0,8'e düşürüldü.

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin üretiminde kullanılan starter kültürlere ilave olarak eklenebilecek yan kültürlerin etiket bilgilerinde belirtilmesi zorunlu hale getirildi.

Tebliğde yapılan bir diğer düzenleme ile ürünlerde laktaz enzimi hariç hiçbir enzimin kullanılamayacağı hükme bağlandı.

Üretilecek ürünlerde birden fazla farklı hayvan türüne ait süt kullanılması durumunda, sütün elde edildiği hayvan türlerinin adlarının, etikete belirtilmesine ilişkin düzenleme yapıldı.

Yeni düzenleme ile süt ve süt ürünleri aroma vericilerinin kullanımı yasaklandı.

31 ARALIK 2023'E KADAR SÜRE

Tebliğ kapsamındaki ürünlerin etiketinde "köy", "ev", "geleneksel, çiftlik" ve "%100" gibi ifadelerin yer almayacağı hususuna yönelik düzenleme yapıldı.

Peynir olarak oldukça fazla ihracatı olan ve peynir mayası kullanılmadan yoğurt kültürü kullanılarak üretilen labne (labneh), ilgili tebliğinde düzenlenmek üzere bu tebliğ kapsamından çıkartıldı.

Piyasada var olan veya basılı ambalaj materyali olan gıda işletmecilerine, tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2023'e kadar geçiş süreci tanındı.

Yapılan düzenlemelerle, Avrupa Birliğine uyumun yanında taklit ve tağşişin önlenmesi, tüketicilerin korunması ve haksız rekabetin önlenmesi amaçlanıyor.