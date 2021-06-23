Onur Air’in tüm uçakları icraya verildi

Girdiği ekonomik krizde çıkamayan Onur Air, pandeminin getirdiği yükü de kaldıramadı. Bir dönem Türkiye'nin en büyük havayolu şirketi olan Onur Air'in tüm uçakları icralık oldu.

Uzun süredir ayakta kalmak için büyük çaba harcayan, bir dönem Türkiye'nin en büyük özel havayolu şirketi Onur Air de pandemi öncesi varolan sorunlarını çözemedi.

1992 yılında kurulan ve koronavirüs salgını öncesi büyük sorunlar yaşayan şirketin tüm uçakları Antalya Havalimanı’nın işletmecisi Fraport TAV tarafından icraya verildi.

Sözcü gazetesinden Yusuf Demir'in haberine göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Antalya Genel İcra Dairesi’nin ilgili kararını, tüm havalimanlarında uygulanmak üzere Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne gönderildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

“Antalya Genel İcra Dairesi'nin takip dosyasında bahsi geçen TC-OBK, TC-OBS, TC-OBU, TC-OBY, TC-ODB, TC-OEA, TC-ONJ, TC-ONS tescil işaretli hava araçlarının alacaklı Fraport Tav Antalya Terminal İşletmeciliği Anonim Ortaklığı'nın talebi gereği seferden men edilmelerine karar verildiği belirtilerek gereğinin yapılması talep edilmektedir. Söz konusu karar gereği Türk Sivil Hava Aracı Sicilinde Onur Air Taşımacılık A.Ş.'nin sahibi ve işleticisi olduğu TC-OBK, TC-OBS, TC-OBU, TC-OBY, TC-ODB, TC-OEA, TC-ONJ, TC-ONS tescil işaretli hava araçlarının uçuşları ikinci bir talimata kadar durdurulmuştur.”

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü haczi uygulamaya koydu.

Sözcü