Orta Doğu'daki gerilim piyasaları altüst etti: Her şey düştü

Küresel piyasalar Orta Doğu'da artan gerilim ve ABD'de açıklanan işsizlik verisiyle sert düştü.

Orta Doğu’da tansiyon dün gece İran Devlet Televizyonu’ndan yapılan bir açıklama ile doruk noktasına ulaştı. İran’ın Kanal 3 Televizyonu spikeri, canlı yayında “Önümüzdeki saatlerde dünya çok önemli gelişmelere sahne olacak” dedi.

Havayolu şirketleri, Lübnan, İsrail başta olmak üzere bölge ülkelerine uçuşlarını durdurdu. ABD, bölgeye ilave savaş uçağı ve gemi gönderme kararı aldı.

İran'ın Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastle öldürülmesinin ardından İsrail'e nasıl vereceği yakından takip ediliyor. Bölgede gerilim sürüyor.

RESESYON ENDİŞELERİ ARTIYOR

Piyasaları etkileyen bir diğer faktör de ABD'den gelen veriler oldu. ABD'de istihdam artışının temmuzda beklentilerin altında kalması sonrası resesyona ilişkin endişeleri derinleştirdi.

ABD'de tarım dışı istihdam, temmuz ayında 114 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı ise aynı dönemde yüzde 4,1'den 4,3'e çıktı. İstihdam verilerinin iş gücü piyasasında öngörülenden daha hızlı bir bozulmaya işaret ettiğini belirten analistler, ekonominin resesyona sürüklenebileceğine dair endişeleri artırdığını aktardı.

ABD BORSASI SERT DÜŞTÜ

ABD'de endeksler yüzde 2'ye yakın değer kaybetti. Dow Jones endeksi, yüzde 1,51 azalışla 39.737 puana düştü.

S&P 500 endeksi yüzde 1,84 kayıpla 5.346 puana gerilerken, Nasdaq endeksi yüzde 2,45 azalarak 16.773 puana indi.

Teknoloji hisseleri arasında Intel'in kaybı dikkat çekiciydi. Intel'in hisseleri, şirketin gelirinin bu dönemde azalması ve işten çıkarmaya gideceğini duyurmasının ardından yüzde 26,1 değer kaybetti. Amazon'un hisseleri de bilançosunun beklentileri karşılamamasının ardından yüzde 8,8 düştü.

PETROLDE SATIŞLAR HIZLANDI

Orta Doğu'da savaş beklentileri, petrolde arz endişelerini artırdı. Brent petrol, yüzde 3,4 düşüşle 76,80 dolara geriledi. Böylece şubat ayından bu yana en düşük seviyesini gördü. Ham petrol, yüzde 4'e yakın düşüşle 73,52 dolara indi.

KRİPTO PARALARDA KAN KAYBI

Kripto para piyasası da kırmızıya büründü. Bitcoin son 24 saatte yüzde 4'e yakın düşüş kaydetti ve 61 bin 684 dolara kadar çekildi.

Piyasanın en büyük ikinci valığı Ethereum, yüzde 5'in üzerinde kaypla 2.981 dolara düştü.

Diğer altcoinlerde ise çift haneli kayıplar görüldü. Solana yüzde 18, BNB yüzde 8, XRP, yüzde 4, Dogecoin yüzde 15, AVAX yüzde 17 değer kaybetti.