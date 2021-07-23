Otelin adı değişti, yüzlerce tatilci mağdur oldu

Kurban Bayramı tatilini otelde geçirmek isteyen vatandaşlar rezervasyon yaptırıp paralarını peşin ödedi. Ancak otele geldiklerinde rezervasyon bulunmadığını ve otelin adının değiştiğini öğrendiler.

Yıl boyunca tatil hayali kuranlar, sabıkalı otele gelince dolandırıldıklarını anladılar. 9 günlük tatil için Antalya'nın önemli tatil beldelerinden Side'ye giden tatilciler yine mağduriyet yaşadı. Turizm acentesi tatilcilere oteli pazarladı ve paraları peşin aldı.

OTEL İSİM DEĞİŞTİRDİ

Otel birkaç hafta önce isim değiştirince, tatil hayaliyle gelen turistler şoku yaşadı. Acente sahibi de mağdur olduğunu açıkladı. Mağdur aile sayısının 1000'i aştığı belirtildi. Tatilciler, tatillerini yapamadan geri dönmek zorunda kalıyor.

Bakanlık ve tüketici hakem heyetinden sonuç alamayan mağdurlar, WhatsApp grubu kurarak birbirine destek olmaya başladı.

17 BİN LİRA YATIRDI, TATİLİNİ YAPAMADI

Tatil yapmak için para yatıranlar "Bu kadar insan şu an dolandırılmış, herkes mağdur. Rezillik resmen. 5 aile rezervasyon yaptırdık, 17 bin lira karşılığında. Paravan şirket aracılığıyla almışız, ama bundan haberimiz yok. Acente ile çalışmıyoruz, isim değiştirdik açıklaması yapıldı. Genel müdür bekleniyor deniyor ama gelen giden yok. Herkes parasını yatırmış ve bekliyorlar" açıklamasında bulundu.

ACENTE: MAĞDURUZ

Acente sahibi yaptığı açıklamada "Santrallerimiz kitlendi, telefonumuz açık. Ciddi tehdit mesajları alıyorum. Biz de sizler gibi mağduruz" dedi.