Otogaza büyük zam geldi

Otogaz fiyatlarına 49 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar bu gece yarısından itibaren geçerli olacak.

Akaryakıt fiyatlarında zam furyası devam ediyor.



Otogaz fiyatlarında bu gece yarısından itibaren 49 kuruş zam yapılacak.

İstanbul'da 6,10-6,18 liradan satılan otogaz fiyatı zam sonrasında 6,59-6,67 liraya yükselecek. Ankara'da 6,74, İzmir'de 6,53 liraya çıkacak.

LPG'ye en son 20 Ekim'de 22 kuruş zam yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.