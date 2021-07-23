  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Otomotiv devi üretimi durdurdu

Otomotiv devi Toyota üretimi durdurdu

Otomotiv devi Toyota üretimi durdurdu

Parça tedariğinde sorun yaşayan Japon devi Toyota, Tayland'da üretimini geçici bir süre durdurma kararı aldı.

Toyota Motor, parça tedarik problemi nedeniyle Tayland'daki tesislerinde üretimi askıya aldığını açıkladı.

Kyodo ajansının haberine göre Japon üretici, Tayland'ın başkenti Bangkok banliyölerinde bulunan üç fabrikasında imalatı durdurdu.

Yıllık üretim kapasitesi 760 bini bulan tesislerde parça tedarik probleminden kaynaklanan durdurma 28 Temmuz'a kadar sürecek.

Öte yandan Toyota, Japonya'nın Aiçi eyaletinde bulunan Toyota Auto Body tesislerinde de üretimi ağustos başında 5 gün süreyle durduracak.
Aiçi tesislerindeki durdurmanın Alphard ve Vellfire modellerini etkileyeceği bildirildi.

AA

Etiketler toyota otomotiv üretim tayland fabrika
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Skandal görüntüler: Yasağa rağmen nargile içip, çamur banyosu yaptılar
Fit görünümü ile dikkat çeken 54 yaşındaki Salma Hayek'in sırrı
Dünyada eşi benzeri yok: Duyan geliyor...
Çin'de su baskını nedeniyle tünelde mahsur kalan 14 işçinin cesedi bulund
Dikkat! Meteoroloji'den 'sarı ve 'turuncu' uyarı: İşte bölge bölge hava durumu
Cem Yılmaz'ın Erşan Kuneri dizisinden yeni görüntüler
Kaçan kurbanın peşinden giden gençten acı haber