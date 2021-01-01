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Oyun konsollarındaki gümrük vergisi oranı azaltıldı. Daha önce yüzde 50 oranında uygulanan ilave gümrük vergisi, yeni yılda yüzde 20 olacak. Kaynak: Oyun konsollarındaki gümrük vergisi düşürüldü
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