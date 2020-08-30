Özel okul ücretini ödeyenler dikkat! KDV'yi geri alabilirsiniz

Resmi Gazete’de bugün yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile özel okullarda yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekildi. Özel üniversiteler için de geçerli olan kararda, indirimin 1 Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında arasında verilen eğitim için geçerli olacağı belirtildi.

Kararın ardından birçok vatandaş, şu ana kadar özel okullara yapılan ödemeler ya da imzalanan sözleşmelerin, bu karardan nasıl etkileneceğini merak ediyor.

VATANDAŞ İADE ALABİLİR

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ali Fuad Başgil Hukuk Fakültesi’den mali hukukçu Doç. Dr. Murat Batı, kararı Sözcü'ye değerlendirdi.

Batı, bu kararın ardından özel okulların yüzde 7’lik farkı vatandaşlara iade etmesi gerektiğini, özel okullar kendiliğinden iade etmezlerse de vatandaşın iade için dilekçeyle okullara başvurması gerektiğini söyledi.

Batı, Cumhurbaşkanı Kararının 1’inci maddesindeki “1-Eylül 2020-30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim öğretim hizmetleri için..” hükmü uyarınca vatandaşın özel okul sözleşmelerinde düzeltme talep edilebileceklerini dile getirdi.

Özel okulların çatı kuruluşunun Maliye Bakanlığı’na bir yazı yazarak durumun netleştirilmesini talep edebileceklerini belirten Batı, kararın iade için çıkarıldığına dikkat çekti.

Özel okullar için KDV indirimi