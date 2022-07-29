Özel okullardan ''enflasyon'' fırsatçılığı: Erken kayıt yaptıran velilerden ek ödeme...

Bazı özel okulların son dönemdeki fiyat artışlarını neden göstererek erken kayıt yaptıran velilerden ek ücret talep etmesi sosyal medyada tepki çekti.

Bazı özel okullar, erken kayıt döneminde kayıt işlemlerini tamamlayıp ücret ödemesini yapmış olan velilerden ek ödeme talep etti. Enflasyondaki yükselişi sebep olarak gösteren okul yöneticileri, yemek, kıyafet, servis ücretleri gibi kalemlerdeki fiyat artışlarına işaret etti. Veliler talep edilen ek ücretlerden, özel okul yönetimleri ise sene başında yapılan yüzde 36 oranında zamdan memnun değil. Talep edilen ek ödemenin miktarı ise 10 bin liranın üzerine çıkabiliyor.