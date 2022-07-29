  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Özel okullardan ''enflasyon'' fırsatçılığı: Erken kayıt yaptıran velilerden ek ödeme...

Özel okullardan ''enflasyon'' fırsatçılığı: Erken kayıt yaptıran velilerden ek ödeme...

Özel okullardan ''enflasyon'' fırsatçılığı: Erken kayıt yaptıran velilerden ek ödeme...

Bazı özel okulların son dönemdeki fiyat artışlarını neden göstererek erken kayıt yaptıran velilerden ek ücret talep etmesi sosyal medyada tepki çekti.

Bazı özel okullar, erken kayıt döneminde kayıt işlemlerini tamamlayıp ücret ödemesini yapmış olan velilerden ek ödeme talep etti. Enflasyondaki yükselişi sebep olarak gösteren okul yöneticileri, yemek, kıyafet, servis ücretleri gibi kalemlerdeki fiyat artışlarına işaret etti. Veliler talep edilen ek ücretlerden, özel okul yönetimleri ise sene başında yapılan yüzde 36 oranında zamdan memnun değil. Talep edilen ek ödemenin miktarı ise 10 bin liranın üzerine çıkabiliyor.

Etiketler ek ödeme veli erken kayıt
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Feribotun iskeleye çarptığı an kamerada
Eyyam-ı bahur sıcaklıkları geliyor! Uzmanlardan ''Dışarı çıkmayın'' uyarısı
Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Osman'ı Emir Berke Zincidi büyüdü! İşte son hali...
Suudilerden çölün ortasına çılgın proje
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı İnal: ''Ben de hata yapamaz mıyım?''
Anne-oğulun bu fotoğrafı sosyal medyayı karıştırdı
Sahil Güvenlik Bodrum'da lüks yata ateş açtı
0 km ve 2. elde fiyatlar uçunca...
Araplardan gelecek denen para Putin'den geldi! 15 milyar dolarlık EFT
Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik