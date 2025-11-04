  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Özel sektörün asgari ücret zam teklifi acı acı güldürdü

Özel sektörün asgari ücret zam teklifi belli oldu

Özel sektörün asgari ücret zam teklifi belli oldu
Güncelleme:

2026 yılı asgari ücret zammıyla ilgili tahminler ve tartışmalar devam ederken Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, özel sektörün yeni yıldaki maaş artış planını asgari ücret + yüzde 5 olarak ilan etti...

Her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanan Türkiye'de gittikçe artan gelir adaletsizliği, düşük gelir/yüksek gider kaosu ve hayat pahalılığı çalışanlara kazançlarıyla ay sonunu göstermezken yaklaşan 2026 yılı asgari ücretiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmaması sonrası gözler, yeni yılda belirlenecek rakama çevirmiş durumda. 

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanları 2026 yılı asgari ücret için yüzde 30 civarında bir zam öngördüklerini açıklarken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, ''Yeni bir düzenleme olmazsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız.'' demişti.

Türkiye'de adı "asgari ücret" olsa da taban maaş yerine özel sektörde standart maaş olarak uygulanan asgari ücrette 2026 yılı zammı için tahminler peşpeşe gelmeye devam ederken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabileceklerini söyledi.

CNBC-e'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gültepe, asgari ücret zammı için "Ümit ediyorum hem işveren tarafını hem de işçi kesimini düşünerek ve tartarak verilir" derken, maaş artışlarında özel sektör olarak Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabileceklerini söyledi.

Asgari Ücret Komisyonu Aralık ayında toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanarak yeni rakamı en geç 31 Aralık'ta ilan etmesi gerekiyor. 1 Ocak itibariyle yeni asgari ücret geçerli olacak.

2025'te asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti.

Asgari ücret yüzde 20 oranında zam yapılması halinde 4 bin 421 TL artışla 26 bin 525 TL'ye,
yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda 5 bin 526 TL artışla 27 bin 630 TL'ye, 
yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda 6 bin 631 TL artışla 28 bin 735 TL'ye,
yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda 7 bin 736 TL artışla 29 bin 840 TL'ye çıkacak.

Türk-İş asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümete resti çektiTürk-İş asgari ücret görüşmeleri öncesi hükümete resti çektiÇalışma Hayatı
İş dünyasından 2026 asgari ücret zammı için kötü haberİş dünyasından 2026 asgari ücret zammı için kötü haberHaber
Uzman isim 2026 yılı asgari ücret zammı tahminini ve çalışanları rahatlatacak teklifini açıkladıUzman isim 2026 yılı asgari ücret zammı tahminini ve çalışanları rahatlatacak teklifini açıkladıHaber
Tüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandıTüm çalışanlara ''keşke'' dedirten asgari ücret zammı beklentisi açıklandıHaber

 

 

 

 

Serhan Işılay / Haber3com

text-ad
Etiketler asgari ücret asgari ücret zammı 2026 yılı asgari ücret 2026 yılı zamlı asgari ücret
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! AJET'e ait yolcu uçağında büyük panik... Sosyal medyaya düşen görüntüler olay oldu! Altın fiyatlarında düşüş hız kesmişken İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı Altın fiyatlarında düşüş hız kesmişken İslam Memiş'ten altın yatırımcısına kritik uyarı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İşaret ettiği yerde deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6 büyüklüğünde deprem uyarısı İzleyici Uzak Şehir'de Alya'yı korurken vurulan Sadakat'ın vurulduğu sahnesini fena ''ti''ye aldı İzleyici Uzak Şehir'de Alya'yı korurken vurulan Sadakat'ın vurulduğu sahnesini fena ''ti''ye aldı Güzel oyuncu baştan aşağı transparan tulumuyla göz kamaştırdı Güzel oyuncu baştan aşağı transparan tulumuyla göz kamaştırdı Özgür Özel'den Akın Gürlek'e olay çağrı: ''Cevap gelmezse belgeleri yolluyorum'' Özgür Özel'den Akın Gürlek'e olay çağrı: ''Cevap gelmezse belgeleri yolluyorum'' Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü; tahminler peş peşe açıklandı Altın fiyatlarında rüzgar tersine döndü; tahminler peş peşe açıklandı Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Arabeskin kraliçesi Güllü'nün ölümünün ardından en çok merak edilen soru yanıt buldu Kızılcık Şerbeti'nde deprem: 4 isim veda ediyor, sürpriz bir isim geliyor! Kızılcık Şerbeti'nde deprem: 4 isim veda ediyor, sürpriz bir isim geliyor! 50 bin canın katili, terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeni talepleri belli oldu 50 bin canın katili, terörist başı bebek katili Abdullah Öcalan'ın yeni talepleri belli oldu
Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü kendini astı! Görevden alınan Milli Eğitim Müdürü kendini astı! Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi Ankara'da genç kadının şüpheli ölümünde otopsi raporu korkunç gerçeği gözler önüne serdi İşte Benim Stilim'in güzeliydi, şimdi yakışıklı bir erkek olup yeni bir aşka yelken açtı İşte Benim Stilim'in güzeliydi, şimdi yakışıklı bir erkek olup yeni bir aşka yelken açtı Hazır makarnadan bulaşan hastalık 6 can aldı! Hazır makarnadan bulaşan hastalık 6 can aldı! Soyulan Louvre Müzesi'nde şaka gibi ayrıntı: Güvenlik şifresi bakın neymiş! Soyulan Louvre Müzesi'nde şaka gibi ayrıntı: Güvenlik şifresi bakın neymiş! Bahçeli yine ''kurucu önder'' deyip, Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanlığı'na neden gitmediğini açıkladı Bahçeli yine ''kurucu önder'' deyip, Anıtkabir'e ve Cumhurbaşkanlığı'na neden gitmediğini açıkladı Biz çöp diye atıyoruz, onlar toplayıp servet kazanıyor... Biz çöp diye atıyoruz, onlar toplayıp servet kazanıyor... Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! Trafikte yeni zorunluluklar ve yeni cezalar yürürlükte! Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Aralarında ASELSAN ve TÜBİTAK'ın da bulunduğu kurumlara operasyon! Gözaltılar var! Yakıtına, türüne, vitesine göre işte Ekim ayının en çok satan otomobil marka ve modelleri Yakıtına, türüne, vitesine göre işte Ekim ayının en çok satan otomobil marka ve modelleri