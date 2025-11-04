Özel sektörün asgari ücret zam teklifi belli oldu

2026 yılı asgari ücret zammıyla ilgili tahminler ve tartışmalar devam ederken Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, özel sektörün yeni yıldaki maaş artış planını asgari ücret + yüzde 5 olarak ilan etti...

Her gün yeni bir zamla yatıp yeni bir zamla uyanan Türkiye'de gittikçe artan gelir adaletsizliği, düşük gelir/yüksek gider kaosu ve hayat pahalılığı çalışanlara kazançlarıyla ay sonunu göstermezken yaklaşan 2026 yılı asgari ücretiyle ilgili tartışmalar devam ediyor.

2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak uygulanan asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmaması sonrası gözler, yeni yılda belirlenecek rakama çevirmiş durumda.

Çalışma hayatı ve sosyal güvenlik uzmanları 2026 yılı asgari ücret için yüzde 30 civarında bir zam öngördüklerini açıklarken Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Türk-İş'in Başkanı Ergün Atalay, ''Yeni bir düzenleme olmazsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na katılmayacağız.'' demişti.

Türkiye'de adı "asgari ücret" olsa da taban maaş yerine özel sektörde standart maaş olarak uygulanan asgari ücrette 2026 yılı zammı için tahminler peşpeşe gelmeye devam ederken Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabileceklerini söyledi.

CNBC-e'nin gündeme ilişkin sorularını yanıtlayan Gültepe, asgari ücret zammı için "Ümit ediyorum hem işveren tarafını hem de işçi kesimini düşünerek ve tartarak verilir" derken, maaş artışlarında özel sektör olarak Asgari Ücret Komisyonu'nun belirlediği oranın yüzde 5 üzerine çıkabileceklerini söyledi.

Asgari Ücret Komisyonu Aralık ayında toplanacak

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun aralık ayında toplanarak yeni rakamı en geç 31 Aralık'ta ilan etmesi gerekiyor. 1 Ocak itibariyle yeni asgari ücret geçerli olacak.

2025'te asgari ücrete yüzde 30 zam yapılarak 22 bin 104 TL'ye yükseltilmişti.

Asgari ücret yüzde 20 oranında zam yapılması halinde 4 bin 421 TL artışla 26 bin 525 TL'ye,

yüzde 25 oranında zam yapılması durumunda 5 bin 526 TL artışla 27 bin 630 TL'ye,

yüzde 30 oranında zam yapılması durumunda 6 bin 631 TL artışla 28 bin 735 TL'ye,

yüzde 35 oranında zam yapılması durumunda 7 bin 736 TL artışla 29 bin 840 TL'ye çıkacak.

Serhan Işılay / Haber3com