Özgür Demirtaş'tan asgari ücret yorumu: ''İlk tahminim gerçekleşti''

2022 yılında geçerli olacak asgari ücret yüzde 50'lik artışla 4 bin 253 lira oldu. Asgari ücretle ilgili sözleri tartışma yaratan Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan yeni asgari ücretle ilgili açıklama geldi.

2022 yılında geçerli olacak asgari ücret 4 bin 253 TL olarak belirlendi. Asgari ücrete yüzde 50.44 oranında zam yapılmış oldu. Ayrıca asgari ücretten alınan damga ve gelir vergisinin kaldırıldığı açıklandı.



Geçtiğimiz günlerde asgari ücret tahminiyle gündeme gelen Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, yeni asgari ücretle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Demirtaş paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Aynen dediğim gibi Asgari Ücret 4250 TL oldu!



Şimdi Asgari Ücretliler: 2 ay içinde bu parayla geçen yıla göre ÇOK daha az Mal ve Hizmet alabildiklerini görecekler...



İlk Tahminim gerçekleşti. İkinci tahminim de 2-3 ay sonra gerçek olur."

Aynen dediğim gibi Asgari Ücret 4250 TL oldu!



Şimdi Asgari Ücretliler:



2 ay içinde bu parayla geçen yıla göre ÇOK daha az Mal ve Hizmet alabildiklerini görecekler...



İlk Tahminim gerçekleşti. İkinci tahminim de 2-3 ay sonra gerçek olur. — Özgür Demirtaş (@ProfDemirtas) December 16, 2021

ÖZGÜR DEMİRTAŞ NE DEMİŞTİ?

Asgari ücret tahminini sosyal medya hesabından paylaşan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, "Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler. Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım" demişti.



Demirtaş'ın asgari ücretle ilgili sözleri hükümete yakın televizyon kanallarında eleştiri konusu olmuştu.