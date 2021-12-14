Özgür Demirtaş'tan CNN Türk'e sert tepki! ''Yazıklar olsun'' deyip yayına bağlandı

Asgari ücret tahminiyle sosyal medyanın gündemine oturan Prof. Dr. Özgür Demirtaş, CNN Türk canlı yayınına bağlanarak sözlerine açıklık getirdi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda asgari ücret tahmini açıkladı. Demirtaş, "Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler. Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım." ifadelerini kullandı.

ÖZGÜR DEMİRTAŞ'TAN CNN TÜRK'E TEPKİ

Özgür Demirtaş'ın bu sözleri CNN Türk'te yayınlanan Akıl Çemberi programında gündeme geldi. CNN Türk'e tepki gösteren Demirtaş paylaşımında, "CNN Turk hakkımda karakter suikasti yapıyormuş. Yazıklar olsun. TV’ye bağlanıp kısaca yanıt vereceğim. Ama gerçekten çok ayıp.” diyerek canlı yayına bağlandı.

"FAİZİ SIFIRA İNDİRİN GÖRELİM"

Merkez Bankası'nın para politikalarını eleştiren Demirtaş, "Mars'a adam yollayacak kadar akıllılar ama faizi indirince üretim patlaması olacağını anlamayacak kadar akılsızlar mı zannediyorsunuz? Bütün dünya akılsız bir tek biz mi akıllıyız? Faiz sebepse indirin o zaman faizi sıfıra görelim. Hodri Meydan!" ifadelerini kullandı.