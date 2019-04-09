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  3. 09 Nisan 2019 09:51

Pamukkale Turizm'in iflas kararı iptal oldu

İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi Pamukkale Turizm hakkındaki iflas kararı vermişti. Bugün İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesi, yeniden tahkikat yaparak iflas kararını kaldırdı.

Pamukkale Turizm'in iflas kararı iptal oldu
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Kara yolu ulaşımının önemli isimlerinden Pamukkale Turizm için iflas kararı verilmişti. Geçtiğimiz günlerde yapılan toplantıda 462 alacaklıdan 442’si “Pamukkale Turizm kapanmasın” demiş ve toplantıda; %83 devam, %12 çekimser oy kullanmıştı.  Şimdi ise Pamukkale Turizm hakkındaki iflas kararı geri döndü.

Türkiye'nin en köklü ulaşım markalarından biri olan Pamukkale AŞ. seferlerine aynı şekilde devam ederek, faaliyetlerini sürdürecek.

ADİL BİR SONUÇ OLDU

Yaklaşık 3 bin 500 kişinin çalıştığı, yarım aşırı aşan yolculuk markası, Pamukkale AŞ tarafından sozcu.com.tr’ye yapılan açıklamada, “İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 17.Hukuk Dairesi tarafından iflas kararının kaldırılması, 3.500 çalışanımız, aileleri, iş ortaklarımız ve yolcularımızdan oluşan tüm Pamukkale Turizm ailesi adına adil bir sonuç olmuştur. 57 yıldır olduğu gibi, ülke ekonomimize istihdam sağlamak ve yolcularımızı sevdiklerine ulaştırmak üzere, aynı sorumluluk bilinci ile çalışmayı sürdüreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Marka bu zorşı süreçte yanında olan herkese teşekkür ederek, “Bu süreçte bizlere mesajları ile destek veren sadık ve sevgi dolu tüm yolcularımıza,  görevlerini yaparken profesyonelliklerinden taviz vermeyen sabırlı ve güler yüzlü çalışanlarımıza,  Pamukkale Turizm ailesine verdikleri destekten bir an bile tereddüt etmeyen güvenilir iş ortaklarımıza,  sektör mensuplarına, basın mensuplarına, ülkemizin adil ve sağduyulu tüm hukukçularına, bizlerle henüz seyahat etme imkanı bulamamış olmalarına rağmen sevgileri ile moral veren herkese, yürekten teşekkürler. Amacımız 57 yıldır olduğu gibi bugün de, yolcularımızdan aldığımız güç ile daima “Keyifli Yolculuk”ları daha çok insanımıza ulaştırmak üzere, yolumuza çok daha sağlam adımlarla devam etmektir.” ifadeleri kullanıldı.
 
 

Sözcü

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