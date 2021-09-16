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Paramount hisselerine haciz konuldu

Paramount hisselerine haciz konuldu

Sezgin Baran Korkmaz tarafından el konulduğu iddia edilen Paramount Otel’in sahibi Unico Sigorta ve Ufuk Turizm şirketinin hisselerine el konuldu.

Karapara aklama suçundan hakkında tutuklama kararı bulunan ve yurtdışına kaçan Sezgin Baran Korkmaz tarafından el konulduğu iddia edilen Bodrum Paramount Otel'in satışının hukuka aykırı olduğunu tescilleyen mahkemenin son kararıyla mülkiyet sahibi Unico Sigorta AŞ ve oteli işleten Ufuk Turizm şirketinin tüm hisselerine haciz konuldu. 

Cumhuriyet'ten Erman Şentürk'ün haberine göre otelin satışı sırasında usulsüzlük yapıldığı ve hileli satış uygulandığı gerekçeleriyle mahkemeye giden otelin ilk sahibi Atilla Uras’ın kızı Victoria Yasemin Uras kazandığı yargı zaferine karşın halen karşısına engeller çıktığını ifade etti ve “Ben alacağımı tahsil edene kadar şirketin ve otelin içini boşaltıp değerini düşürmeye çalışıyorlar. Ben bugün gidip oteldeki tüm malları haciz yoluyla teslim alsam dahi benim alacağım olan tutarı tahsil edemiyorum. Şimdi bu kararla tüm satış, devir ve diğer işlemler durdurulmuş vaziyette. Bu yüzden ya 160 milyon lira alacağımızı bize ödeyecekler ya da hakkımız olan hisselerin payına karşılık otelimizi mahkeme kararıyla geri alacağız” dedi.

Öte yandan, Uras’ın 30 milyon dolarlık borcuna karşılık oteli iş insanı Özbek asıllı Botır Rakhimov’dan satın alan Sezgin Baran Korkmaz’a ait olan SBK Holding aleyhinde açtığı hisse payı davası da haciz kararı çıkan söz konusu davayla birleşti. 

Paramount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızından şoke eden iddialarParamount Hotel'in ilk sahibi Atilla Uras'ın kızından şoke eden iddialarGüncel

Cumhuriyet

Etiketler parampunt otel hisse haciz
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