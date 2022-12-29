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Parasını faize yatıranlar dikkat! 30 Haziran'a kadar uzatıldı

Parasını faize yatıranlar dikkat! 30 Haziran'a kadar uzatıldı
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Türk Lirası mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Türk Lirasında mevduata sağlanan stopaj desteğinin süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, 31 Aralık'ta sona erecek olan süre, destek karar ile 30 Haziran 2023 tarihine kadar uzatıldı. Kararın 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunun geçici 67'nci maddesinde yer alan tevkifat oranları hakkında ekli kararın yürürlüğe konulmasına, 193 sayılı kanunun mezkur maddesi gereğince alındığı belirtildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Etiketler türk lirası stopaj desteği mevduat faiz
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