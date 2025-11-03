Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanan Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte pasaport, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti gibi A'dan Z'ye tüm harç, vergi ve cezaları da kapsayan 2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı zammı da belli oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ekim ayına ilişkin resmi enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK ekim ayı enflasyonunu açıkladı. Ekim ayında enflasyon aylık bazda yüzde 2.55 olurken, yıllık bazda yüzde 32.87 olarak gerçekleşti. Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3.23 olurken, yıllık bazda yüzde 33.29 olarak gerçekleşti. Aylık bazda beklenti yüzde 2,83 seviyesinde ölçülürken aylık artış yüzde 2,55 olarak kayıtlara geçti.

Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Üretici Fiyat Enflasyonu (ÜFE), ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 25,49 artış gösterdi.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin 12 aylık ortalamasını oluşturan Yeniden Değerleme Oranı’nı (YDO) da yüzde 25,49 olarak kesinleşti.

Bu oran, yeni yılda (1 Ocak 2026 itibarıyla) yürürlüğe girecek vergi, harç ve cezalardaki artışın yüzde 25,49 olacağını gösterdi.

Öte yandan Vergi Usul Kanunu uyarınca da Cumhurbaşkanının vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50'ye kadar azaltma ve yüzde 50'ye kadar artırma yetkisi bulunuyor. Kanuna göre cezalar için ise bir değişiklik yetkisi bulunmuyor. Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan yetkisini kullanmazsa yeni yılda Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, MTV, çeşitli harçlar, araç muayene ücreti, Gelir Vergisi tarife dilimleri bu orandan zamlanacak.

YDO’nun Etkileyeceği Başlıca Kalemler:

IMEI kayıt ücreti

Trafik cezaları

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)

Pasaport, kimlik ve ehliyet harçları

Yurt dışı çıkış harcı

IMEI Kayıt ücreti

Haber3.com Haber Merkezi