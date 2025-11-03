Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oluyor
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte pasaport, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti gibi A'dan Z'ye tüm harç, vergi ve cezaları da kapsayan 2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı zammı da belli oluyor. Tahminler en az yüzde 22 zam olarak açıklandı.
Ekim ayı enflasyon rakamları bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Piyasaların ortak beklentisi, aylık enflasyonun %2.5 ila %2.69 bandında artacağı, yıllık enflasyonun ise düşüş eğilimini sürdürerek %33.05 seviyesine gerileyeceği yönünde.
Dünya Gazetesi'nin haberine göre açıklanacak enflasyon rakamları, özellikle Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin 12 aylık ortalamasını oluşturan Yeniden Değerleme Oranı’nı (YDO) belirleyecek. Bu oran, yeni yılda (1 Ocak 2026 itibarıyla) yürürlüğe girecek vergi, harç ve cezalardaki artış miktarını doğrudan tayin ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlenen Yeniden Değerleme Oranı sonrasında vergi, harç ve cezalarda artırma veya düşürme yetkisi da bulunuyor.
YDO’nun Etkileyeceği Başlıca Kalemler:
IMEI kayıt ücreti
Trafik cezaları
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
Pasaport, kimlik ve ehliyet harçları
Yurt dışı çıkış harcı
Dünya Gazetesi
