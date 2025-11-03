  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oluyor

Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oluyor

Pasaporttan ehliyete, vergilerden harçlara ve trafik cezalarına 2026 yılı zammı belli oluyor
Güncelleme:

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından bugün açıklanacak olan Ekim ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte pasaport, trafik cezaları ve IMEI kayıt ücreti gibi A'dan Z'ye tüm harç, vergi ve cezaları da kapsayan 2026 yılı Yeniden Değerleme Oranı zammı da belli oluyor. Tahminler en az yüzde 22 zam olarak açıklandı.

Ekim ayı enflasyon rakamları bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak. Piyasaların ortak beklentisi, aylık enflasyonun %2.5 ila %2.69 bandında artacağı, yıllık enflasyonun ise düşüş eğilimini sürdürerek %33.05 seviyesine gerileyeceği yönünde.

Dünya Gazetesi'nin haberine göre açıklanacak enflasyon rakamları, özellikle Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin 12 aylık ortalamasını oluşturan Yeniden Değerleme Oranı’nı (YDO) belirleyecek. Bu oran, yeni yılda (1 Ocak 2026 itibarıyla) yürürlüğe girecek vergi, harç ve cezalardaki artış miktarını doğrudan tayin ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlenen Yeniden Değerleme Oranı sonrasında vergi, harç ve cezalarda artırma veya düşürme yetkisi da bulunuyor.

YDO’nun Etkileyeceği Başlıca Kalemler:

IMEI kayıt ücreti
Trafik cezaları
Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV)
Pasaport, kimlik ve ehliyet harçları
Yurt dışı çıkış harcı

 

Dünya Gazetesi

text-ad
Etiketler ydo Yeniden değerleme oranı enflasyon ekim ayı enflasyonu
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı Cezevinde ölü bulunan Thodex vurguncusunun koğuşundan gizemli notlar çıktı 5 gol, 2 kırmızı kartlı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gülen taraf Fenerbahçe oldu 5 gol, 2 kırmızı kartlı Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinde gülen taraf Fenerbahçe oldu Seyir halindeki TIR'dan motosikletli hırsızlık kamerada: Çaldıklarını görünce 2. kez şaşıracaksınız! Seyir halindeki TIR'dan motosikletli hırsızlık kamerada: Çaldıklarını görünce 2. kez şaşıracaksınız! İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' İki kişiyi öldürmüştü... İfadesi ortaya çıktı: ''Milleti hipnoz edip, tecavüz edip sattılar'' İstanbul'da bedava pilav izdihamı: Kuyruğun sonu gözükmedi! İstanbul'da bedava pilav izdihamı: Kuyruğun sonu gözükmedi! Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Derbi kavgası kanlı bitti; ortalık savaş alanına döndü, çok sayıda yaralı var! Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' Sinan Engin'den Sergen Yalçın'a fırça: ''Sen nasıl maç seyrediyorsun?'' İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama İbrahim Tatlıses’in uzaklaştırma kararı aldırmıştı oğlundan olay olacak açıklama