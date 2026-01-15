  1. Anasayfa
Patronlar kulübü TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu
TÜSİAD Olağan Genel Kurulu’nda yapılan seçimde tek aday olan Ozan Diren, 165 oyla TÜSİAD'ın yeni başkanı oldu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi.

Genel Kurul'a TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ozan Diren, tek aday olarak çıktı.

 Oyların 165'ini alan Diren, TÜSİAD Başkanlık görevini 2026 ve 2027 yıllarında 2 yıl süreyle yürütecek.

Orhan Turan, Ömer Koç, Arzuhan Doğan Yalçındağ ve Ümit Boyner, TÜSİAD YİK Başkan Yardımcılığı görevlerini üstlenecek.

Ozan Diren kimdir ?

Ozan Diren, 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla TÜSİAD (Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanı seçilen Türk iş insanı ve endüstri mühendisidir. Aynı zamanda Türkiye'nin önde gelen içecek markalarından DİMES'in CEO'su ve Diren Holding'in Yönetim Kurulu Üyesidir.

Eğitim: 1997 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olmuştur. 1999 yılında ABD’de University of Hartford'da Pazarlama alanında yüksek lisans (MBA) yapmış, ardından İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü’nde Finans İhtisas Programı’nı tamamlamıştır.

Ozan Diren, kariyerine aile şirketi olan DİMES bünyesinde henüz üniversite yıllarında başlamış ve şirketin her kademesinde görev almıştır:

DİMES: 2011 yılından bu yana şirketin CEO'luk görevini yürütmektedir.
TÜSİAD: 2024 yılından itibaren yürüttüğü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevinin ardından, 15 Ocak 2026 tarihinde yapılan Genel Kurul'da 165 oy alarak 2026-2027 dönemi için TÜSİAD Başkanı seçilmiştir.
Diğer Görevler:

TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı,
TOBB İçecek Sanayi Meclis Başkanlığı,
MEYED (Meyve Suyu Endüstrisi Derneği) Yönetim Kurulu Üyeliği,
Uluslararası Meyve Suyu Birliği (IFU) Yönetim Kurulu Üyeliği.

İş dünyasındaki rollerinin yanı sıra; elektronik devre tasarımı, yazılım ve uygulama geliştirme, felsefe, tarih ve meditasyon gibi alanlara ilgi duymaktadır. Evli ve üç çocuk babasıdır.

 

 

