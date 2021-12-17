Patronlardan hükümete acil çağrı: ''Endişeliyiz''

Doların 17 TL'yi aşmasının ardından Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nden hükümete çağrı geldi. TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, ''Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz'' dedi.

Merkez Bankası eylül ayında başladığı seri faiz indirimlerini dün de devam ettirdi. Yılın son faiz kararını açıklayan Merkez, faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e çekti. Böylece Merkez Bankası son 4 ayda 500 baz puanlık faiz indirimi yaptı.

DOLAR, SON 4 AYDA TL KARŞISINDA 8 LİRADAN FAZLA DEĞERLENDİ

Merkez'in seri faiz indirimlerinin bedeli TL için ağır oldu. Eylül ayında 8,60 seviyesinde bulunan dolar, bugün itibarıyla 17 TL'yi de aşarak rekor kırdı. Böylece dolar son 4 ayda TL karşısında 8 liradan fazla değer kazandı.

TOBB'DAN HÜKÜMETE ÇAĞRI: ACİL ÖNLEMLER ALINMALI

TL'deki değer kaybı ve kurdaki istikrarsızlık sonrası Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan da bir tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Hisarcıklıoğlu, döviz kurunun geldiği seviye karşısında firmaların endişeli olduğunu söyledi.

Hisarcıklıoğlu şunları söyledi:

" Piyasalarda yaşanan çalkantı ve döviz kurlarının geldiği seviye bir çok firmamızı endişelendiriyor ve olumsuz etkiliyor. Piyasaların ivedilikle istikrara kavuşmasını sağlayacak acil önlemler alınmasını ve öngörülebilirliğin temin edilmesini bekliyoruz."