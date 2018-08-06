Pepsi CEO'su istifa etti

Pepsi CEO'su Indra Nooyi görevinden ayrılacağını açıkladı. 12 yıldır Pepsi'nin en üst düzey yöneticisi olan 62 yaşındaki Nooyi, görevinden ekim ayında ayrılacak ve CEO koltuğunu Ramon Laguarta alacak.

Indra Nooyi'nin yerini alacak olan Ramon Laguarta ise 53 yıllık PepsiCo tarihinin 6. CEO'su olacak. Barcelona doğumlu olan Laguarta son olarak Pepsi'nin Avrupa ve Sahra Altı Afrika bölümünün başındaydı. 22 yıl önce Pepsi'ye transfer olmadan önce lolipoplarıyla bilinen şekerlemeci Chupa Chups'ta görev yapıyordu.

Öte yandan, dünyanın en güçlü kadınlarından biri olarak gösterilen ve Pepsi'nin yurt dışı doğumlu ilk CEO'su olan Indra Nooyi, 2019 yılı başına kadar yönetim kurulundaki başkanlık görevini sürdürecek.

Hindistan doğumlu olan Nooyi, Pepsi'nin ABD dışında doğan ilk tepe yöneticisi olmasının yanı sıra ilk kadın CEO'su olma özelliğini de taşıyordu. Nooyi, 2006 yılında 35 milyar dolar gelirle aldığı Pepsi grubunu geçen yıl 63 milyar dolara çıkararak rekor kırmıştı.

TAZE AYAKLAR LAZIM

Bir dönem Diet Pepsi'nin formülünü değiştirerek kısa süreli başarısızlık da yaşayan Nooyi, özellikle Lays, cheetos, ruffles gibi atıştırmalık ürünlerin bulunduğu Frito-Lay biriminin büyümesinde başrole sahipti. Humus, guacamole sos, soğuk sıkım meyve suları, şekersiz sağlıklı içecek ürünlerini de Frito Lay porföyüne eklemişti.

2016 yılında Türk girişimci Hamdi Ulukaya'nın sahibi olduğu yoğurt markası Chobani'nin çoğunluk hissesini de almaya çalışan 62 yaşındaki Nooyi'nin teklifi reddedilmişti.

Görevinden ayrılan Nooyi, yaptığı veda açıklamasında şu ifadeleri kullandı.

Nooyi, CEO olmanın güçlü ayaklar gerektirdiğini ve bayrak yarışında gibi olduğunu hissederek liderliği kendisinden daha taze ve gözü açık birinin gelip şirketin liderliğini almasını istediğini de vurguladı.

Nooyi, yerine Laguarta'nın Pepsi'nin güçlü pozisyonu ve başarısı için çok doğru bir isim olduğunu ve görev yaptığı süre boyunca önemli bir iş ortağı ve iyi bir arkadaş olduğunu söyledi.

CLINTON'U DESTEKLEMİŞ AMA TRUMP'IN KURULUNA GİRMİŞTİ

Yale Üniversitesi'nden mezun olan Indra Nooyi, 1994 yılında Pepsi'nin New York şubesinde kurumsal strateji bölümünün başına geçmiş ve 2006 yılında ise CEO görevine terfi ettirilmişti. Nooyi, ABD'de S&P 500 listesinde yer alan şirketler arasında az sayıdaki kadın yöneticilerden biriydi.

Kadınların iş hayatında daha iyi yerlerde olmasın gerektiğini savunan Nooyi, son ABD başkanlık seçimlerinde Hillary Clinton'ı desteklediğini açıkladıktan sonra zaferinden dolayı Donald Trump'ı tebrik eden ve kısa süreliğine de olsa Trump'ın danışma kuruluna giren Indra Nooyi tartışmalara da konu olmuştu.

Nooyi, emekliliğinin ardından bir süre tatil yapacağını ve sonrasında New York Yankees beyzbol takımının maçlarını izleyip müzik dinleme planları yaptığını belirtti.