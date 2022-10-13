Peş peşe zam gelen motorine indirim

Son bir haftada akaryakıt fiyatlarına 4 kez zam yapılmıştı. Brent petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından motorine indirim geldi.

Brent petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla 98 doların üzerine çıkmıştı. Petroldeki yükseliş nedeniyle akaryakıta son bir haftada 4 kez zam gelmişti. Brent petrol yeniden 94 doların altına geriledi. Düşüşle birlikte motorine indirim geldi.

MOTORİNE İNDİRİM

Bugün itibarıyla geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 2.13 lira düşürüldü.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI



İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.40 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20,60 satılıyor.

ZAMLAR ÜST ÜSTE GELMİŞTİ

Son bir haftada akaryakıta üst üste gelen zamlarla fiyatlar sürekli değişti. 5 Ekim tarihinde motorine 1 lira 10 kuruş, benzine 62 kuruş, 6 Ekim'de motorine 1 lira 39 kuruş, benzine 74 kuruş, 8 Ekim'de motorine 1 lira 54 kuruş, 11 Ekim'de ise motorine 1 lira 39 kuruş zam gelmişti.