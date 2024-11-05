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Petrol devi BP Türkiye'den tamamen çekildi

Petrol devi BP Türkiye'den tamamen çekildi
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İngiliz petrol devi BP Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını tamamen kapatarak Türkiye pazarından çıktı.

2023 Kasım'da BP Türkiye'nin akaryakıt operasyonlarını devralacağını açıklayan Petrol Ofisi ile beklenen anlaşma sağlandı.

BP'nin Türkiye'deki akaryakıt operasyonlarının satış süreci, yalnızca BP’nin kendi iş stratejileri çerçevesinde yapılan bir anlaşma olduğu, Türkiye’nin enerji sektöründe uzun vadeli büyüme ve dönüşüm planları çerçevesinde atılmış önemli bir adım olduğu belirtilmişti.

Petrol Ofisi, BP'nin Türkiye'deki akaryakıt ve terminal operasyonlarını satın alma işlemini tamamladığını açıkladı.

Anlaşmanın ardından BP'nin adını taşıyan bütün akaryakıt istasyonlarının isimlerinin değişeceği öğrenildi. 

Bu süreçte BP Turkey Refining Limited ve BP Petrolleri AŞ'deki hisselerin yanı sıra, ATAŞ, Çekisan ve Ambarlı ortak girişim terminallerindeki payları da Petrol Ofisi'ne devredildi.

Petrol Ofisi Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Abbasoğlu konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını sektöre referans teşkil edecek bir işlemle karşılamaktan ötürü çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.

 

Etiketler bp benzinci british petrol benzin istasyonu akaryakıt Akaryakıt istasyonu petrol ofisi
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