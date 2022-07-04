Petrol fiyatları için çılgın tahmin

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, petrol fiyatının 380 doları görebileceğini açıkladı.

JPMorgan, ABD ve müttefiklerinin Rus petrol fiyatına sınır getirme yönündeki çabalarının sonuç vermesi ve Rusya'nın petrol ihracatının 5 milyon varil azalması halinde Dünya gazetesinin derlemesine göre, petrol fiyatlarının 380 dolar/varile kadar çıkabileceğini öngördü.

"RUSYA'NIN İŞBİRLİĞİ YAPMAMA RİSKİ VAR"

Cuma günü yayınlanan raporda, "G7'nin Rusya'nın petrol gelirlerini azaltma hedefi çerçevesinde petrol fiyatına 50-60 dolar/varil sınırı getirilmesi Rusya'nın petrol akışını sürdürmesi halinde işe yarayabilir. Ancak Rusya'nın işbirliği yapmaması ve misillemede bulunması riski var. Rusya kendi ekonomik çıkarlarına aşırı zarar vermeden petrol üretimini 5 milyon varil/gün civarında kısabilir. Bunun gerçekleşmesi halinde petrol fiyatları fırlar" tespitini yaptı.

JPMorgan'a göre petrol arzının 3 milyon varil/gün azalması halinde Brent petrolünde fiyat 190 dolar/varili, 5 milyon varil/gün azalması halinde 380 dolar/varili görebilir.