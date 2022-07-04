  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Petrol fiyatları için çılgın tahmin

Petrol fiyatları için çılgın tahmin

Petrol fiyatları için çılgın tahmin

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, petrol fiyatının 380 doları görebileceğini açıkladı.

JPMorgan, ABD ve müttefiklerinin Rus petrol fiyatına sınır getirme yönündeki çabalarının sonuç vermesi ve Rusya'nın petrol ihracatının 5 milyon varil azalması halinde Dünya gazetesinin derlemesine göre, petrol fiyatlarının 380 dolar/varile kadar çıkabileceğini öngördü.

"RUSYA'NIN İŞBİRLİĞİ YAPMAMA RİSKİ VAR"
Cuma günü yayınlanan raporda, "G7'nin Rusya'nın petrol gelirlerini azaltma hedefi çerçevesinde petrol fiyatına 50-60 dolar/varil sınırı getirilmesi Rusya'nın petrol akışını sürdürmesi halinde işe yarayabilir. Ancak Rusya'nın işbirliği yapmaması ve misillemede bulunması riski var. Rusya kendi ekonomik çıkarlarına aşırı zarar vermeden petrol üretimini 5 milyon varil/gün civarında kısabilir. Bunun gerçekleşmesi halinde petrol fiyatları fırlar" tespitini yaptı.

JPMorgan'a göre petrol arzının 3 milyon varil/gün azalması halinde Brent petrolünde fiyat 190 dolar/varili, 5 milyon varil/gün azalması halinde 380 dolar/varili görebilir.

Etiketler jp morgan petrol tahmini
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bedelli askerlik ücretine büyük zam
Enflasyon açıklandı, Temmuz 2022 kira zam oranı belli oldu
Ünlü futbolcu Balıkesir'de düğün yaptı! Faslı gelinin tavırları olay oldu
Yine Esenyurt, yine dehşet! Ortalık savaş alanına döndü
Gözünaydın Türkiyem! Bir o eksikti, o da Türkiye'ye geldi
Emekli ve memurların zam oranı belli oldu
TÜİK enflasyonu açıkladı! 24 yılın rekoru!
İslam Memiş'ten altın yatırımcısına uyarı! ''Hayal gibi duruyor'' deyip açıkladı
Mahkemeden emsal karar! 10 yıllık otomobil yenisiyle değiştirilecek
MasterChef Türkiye'de Mehmet Yalçınkaya'dan Danilo Zanna'ya olay gönderme