Petrol fiyatların ayın en yüksek seviyesini gördü

Brent petrol, arz endişelerine rağmen resesyon riskinin kuvvetlenmesi ve Çin'de Covid-19 vakalarının artmasıyla bir ayın en yüksek seviyesinden sonra geriledi.

Brent petrol, haftaya gerileyerek başlamasına rağmen dün akşam saatlerinde ulaştığı bir ayın en yüksek seviyesi olan 99,55’in ardından, yeni günde gerileyerek varil başına 97,69 seviyesinden işlem görüyor.

ABD Batı Teksas Intermediate (WTI) petrol, bugün saat 11:45 itibarıyla %0,37 düşüşle 91,45 seviyesinden işlem görüyor.

Her iki petrol türü de pazartesi günü arz endişeleriyle, ağustos ayının sonundan itibaren en yüksek seviyelerine çıkmıştı.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 26.33 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 22.68 satılıyor.

Dün 99,56 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 97,92 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün kapanışa göre yüzde 0,35 azalarak 97,58 dolar oldu. Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 91,38 dolardan alıcı buldu.

Ancak petrol fiyatları, Çinli yetkililerin Çin'in katı “Sıfır-Covid” politikasına bağlılığını yenilemesi ve Çin’den gelen ihracat verilerinin ekim ayında beklenmedik bir şekilde daralma göstermesiyle soğuma gösterdi.

Ayrıca Covid-19 vakalarıyla ilgili resmi veriler, salı günü Guangzhou ve diğer büyük Çin şehirlerinde Covid-19 vakalarının hızla arttığını gösterdi.

Çin’de artan vakalar, dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'in petrol talebini azaltabileceği endişeleriyle petrol fiyatları üzerinde de satış baskısı oluşturdu.

Dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Çin, artan Covid-19 vakalarıyla mücadele etmeye çalışırken, küresel piyasalar için resesyon riskini artırdı.

SPI Asset Management'ın Yönetici Ortağı Stephen Innes, "Bence, “Sıfır-Covid” politikası sadece petrol piyasasını karıştırmakla kalmıyor, aynı zamanda petrol fiyatları için olumsuz olan yeniden tam açılma beklentilerinin süresini de uzatıyor." dedi.

Yükselen dolar endeksi de petrol fiyatları üzerinde baskının artmasına sebep olan bir diğer katalizör oldu.

Petrol ABD doları cinsinden fiyatlandığı için daha güçlü bir dolar, emtiayı diğer para birimlerini elinde bulunduranlar için daha pahalı hale getirerek, petrol fiyatları üzerinde ek bir baskı oluşturdu.

CMC Markets analisti Tina Teng konuyla ilgili, “Piyasa katılımcıları, dolar endeksinin kısa vadeli seyri hakkında ipuçu bulmak için bu hafta, ABD TÜFE verisini izleyecek.” dedi.

Teng ayrıca, "Büyük batı ülkelerinde gerçekleşen yüksek enflasyon ve buna bağlı artan faiz oranları nedeniyle petrol fiyatları, küresel bir ekonomik durgunluk riskini fiyatlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ancak, Avrupa Birliği'nin (AB), Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline misilleme olarak uyguladığı Rus petrolü ambargosu 5 Aralık'ta başlayacak. Bu ambargoyu şubat ayında petrol ürünlerinin ithalatının durdurulması izleyecek.

ANZ Research analistleri konuyla ilgili, bu gelişmeler ışığında petrol için yakın vadeli görünümün hala olumlu olduğunu belirterek, “Petrol fiyatlarının odak noktası yeniden arz sorunlarına dönecektir.” dedi.