  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Petrol fiyatlarında gerileme

Petrol fiyatlarında gerileme

Petrol fiyatlarında gerileme
Güncelleme:

Cuma gününü 85,03 dolar seviyesinde tamamlayan brent petrolün varil fiyatı, saat 09.52 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,19 azalarak 84,87 dolar oldu.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolü varil fiyatı, güçlenen ABD dolarının etkisiyle düşüş gösterdi. Bugün itibarıyla varil başına 84,87 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Cuma günü 86,35 dolara kadar yükselen Brent petrolü, günü 85,03 dolar seviyesinde tamamlamıştı. Ancak bugün yaşanan yüzde 0,19'luk düşüşle birlikte fiyatlar 84,87 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Texas türü (WTI) ham petrolü varili ise 80,86 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD dolarının değer kazanması etkili oldu. ABD başkan adayı Donald Trump'a yönelik suikast girişiminin ardından güçlenen dolar endeksi, petrolü dolar dışı para birimleriyle alıcılar için daha pahalı hale getirerek talebi azalttı ve fiyatların gerilemesine neden oldu.

Orta Doğu'da, İsrail ile Hamas arasında Gazze'deki çatışmaların sona erdirilmesine yönelik görüşmelere ilişkin belirsizlik fiyatlar üzerinde etkili oluyor.

Dün Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasına varılmasının önüne engeller koyduğunu belirttiği ifade edilmişti.

İsrail ordusunun cumartesi günü Gazze kentinin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı'nda bulunan El-Ebyad Camisi'ni hedef alan saldırısında 18 kişi, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda da 90 kişi hayatını kaybetmişti.

Brent petrolde teknik olarak 85,93 ile 87,33 dolar aralığının direnç, 84,53 ile 83,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Etiketler petrol fiyat gerileme
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Bu ekonomi yorumu olay olur: Memurların maaşları dondurulabilir Bu ekonomi yorumu olay olur: Memurların maaşları dondurulabilir Çinli otomobil markası Türkiye'ye veda etti Çinli otomobil markası Türkiye'ye veda etti Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor Aydın'daki yangın 4'üncü gününde: Şehrin üstüne kül yağıyor Düğün salonu savaş alanına döndü: Yaralılar var Düğün salonu savaş alanına döndü: Yaralılar var En düşük emekli maaşı belli oldu, karar Erdoğan'da En düşük emekli maaşı belli oldu, karar Erdoğan'da Sıcaktan kavrulmaya hazır olun: Nefes alamayacağız Sıcaktan kavrulmaya hazır olun: Nefes alamayacağız Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülke belli oldu Türk vatandaşlarına en kolay Schengen vizesi veren ülke belli oldu EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı: 3 Türk listede EURO 2024'ün en iyi 11'i açıklandı: 3 Türk listede Seri katil dehşeti: 42 kadını öldürüp cesetlerini çöplüğe attı Seri katil dehşeti: 42 kadını öldürüp cesetlerini çöplüğe attı Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti Çeşme'de orman yangını: 3 kişi hayatını kaybetti
Ekranların balık etli güzeli Sandık Kokusu'na transfer oldu Ekranların balık etli güzeli Sandık Kokusu'na transfer oldu Ümit Özdağ: ''Bahçeli, Erdoğan'ı tehdit etti'' Ümit Özdağ: ''Bahçeli, Erdoğan'ı tehdit etti''