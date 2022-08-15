Petrol fiyatlarında sert düşüş

Petrol fiyatları Çin'den gelen zayıf ekonomik verilerin taleple ilgili endişeleri artırmasıyla birlikte geriledi. Petroldeki günlük değer kaybı yüzde 5'e yaklaştı.

Geçtiğimiz haftanın son işlem günü 100,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, haftayı 98,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün öğlen saatleri itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,5 azalarak 93,6 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 87,7 dolardan işlem gördü.

ÇİN’DEKİ ZAYIF VERİLER TALEP ENDİŞESİ YARATTI

Fiyatlardaki düşüşte Çin’deki zayıf ekonomik verilerin dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısında taleple ilgili endişeleri artırması etkili oldu. Çin’de temmuz ayı göstergeleri, ekonomik toparlanmada yavaşlamaya işaret ediyor.

Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, Çin’de ham petrol üretimi, temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 8,8 azalarak günlük 12,53 milyon varile geriledi. Böylece, günlük ham petrol üretimi Mart 2020’den bu yana en düşük seviyesine düştü.

SUUDİLERDEN ARZ ARTIŞINA YEŞİL IŞIK

Öte yandan Suudi Arabistan devlet petrol şirketi Aramco, dün yaptığı açıklamada, petrol talebinin, kısa vadeli küresel tahminler üzerindeki aşağı yönlü ekonomik baskılara rağmen, büyümeye devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Suudi Arabistan hükümeti tarafından talep edilmesi halinde ham petrol üretiminin günlük 12 milyon varile çıkarılabileceği ifade edildi.