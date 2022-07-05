Petrol fiyatlarında sert düşüş: Yüzde 10'nu aştı

Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından hızla yükselişe geçen brent petrolde düşüş devam ediyor.

Ham petrol için gösterge fiyat işlevi gören brent tipi ham petrol bugün yüzde 10'un üzerinde kayıp yaşadı ve 101 doları gördü. Batı Teksas tipi ham petrol de yüzde 9'un üzerinde düşüşle varil başına 97 dolara kadar geriledi.

Fiyatların düşüşünde, başta ABD olmak üzere dünya genelinde güçlenmeye devam eden resesyon endişeleri ve enflasyona ilişkin belirsizlikler etkili oluyor. Ancak küresel arz daralması endişelerinin devam ettiği bir dönemde Norveç’in petrol ve doğal gaz sahalarındaki çalışanların grevi nedeniyle ülkede petrol üretiminin tehlikeye girmesi fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Norveç Petrol ve Gaz Birliği'nden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki enerji çalışanlarının büyük kısmını temsil eden sendikalar ücret konusunda anlaşmaya varılamadığı için greve gidiyor.

BENZİNE ZAM GELECEK Mİ? İŞTE CEVABI

Öte yandan sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzine gelmesi beklenen 96 kuruşluk zammın iptal edildiği ve herhangi bir fiyat değişimi olmayacağı öğrenildi.

PETROL FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ? TARİH VERİLDİ

Yılbaşından bu yana 7 ayda benzine yüzde 225, motorine yüzde 264 zam gelirken Enerji Uzmanı Ali Arif Aktürk fiyatların ne zaman düşeceğine ilişkin önemli bilgiler paylaştı.

Türkiye’de benzin ve motorin fiyatlarında düşüş yaşanabilecek tarihe ilişkin de konuşan enerji uzmanı Aktürk, “Eğer Temmuz ayında merkez bankalarının faiz artırımı olursa piyasaları etkileyecek ve brent petrol aşağı doğru gelecek. Benzin ve motorin fiyatında da nispeten mevsimsel etkisini bir kenara bırakırsak eylülden sonra uluslararası piyasalarda gevşeme başlar. Ama doların değerini bir kenara bırakıyorum. Çünkü fiyatları dolar da yüzde 100 etkiliyor. Dolayısıyla benim tahminim eylül-ekimde uluslararası piyasalarda farklı bir çatışma ortamı olmazsa uluslararası piyasalarda düşüş olacak. Dolar/TL kuru da eğer değişmez bu seviyelerde kalırsa eylül sonu ekim başında benzin ve motorin litre fiyatlarının 22-23 TL’lere ineceğini tahmin ediyorum” yorumunda bulundu.