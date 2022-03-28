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Petrol fiyatlarında son durum....

Petrol fiyatlarında son durum....

Rusya - Ukrayna savaşı sonrasında alev alan ve pompaya zam üstüne zam olarak yansıyan brent petrol fiyatları dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de artan vakalar nedeniyle haftaya düşüşle başladı.

Petrol fiyatları dünyanın en büyük petrol ithalatçısı olan Çin'de artan vakalar nedeniyle haftaya düşüşle başladı. 

Brent petrol 114 dolar seviyesinden işlem gördü.

Şanghay yönetimi 9 günlük süre içinde test gerçekleştirebilmek için 26 milyonluk şehirde iki aşamalı kapanmaya geçileceğini açıklamıştı.

Öte yandan Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

Rusya - Ukrayna arasındaki ateşkes görüşmleri bu kez İstanbul'a taşındı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından Türkiye'de devam edileceği açıklanan ateşkes müzakerelerine vurgu yaparak, "Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü şüphesizdir" dedi. 

Benzin ve motorin fiyatları

Brent petrol yeni haftanın ilk iş gününde 114 dolar seviyesine inerken, akaryakıt istasyonlarında benzin ve motorin fiyatlarında bir değişiklik olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; 

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,66 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 19 lira 80 kuruştan satılıyor.

Etiketler Benzin ve motorin fiyatları petrol fiyatı brent petrol petrol
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