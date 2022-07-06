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Petrolde düşüş sürüyor: 100 doların altını gördü

Petrolde düşüş sürüyor: 100 doların altını gördü

Brent ham petrolde düşüş sürüyor. West Texas Intermediate, %1.9 kadar düşerek varil başına 98$ civarında işlem gördü.

Bu düşüş, küresel bir durgunluk ve teknik satış endişesinden kaynaklansa da, piyasa temellerinde çok az değişiklik oldu.

Dünya petrol fiyatları, Brent ham petrolünün varil başına 100 doların altına düşmesiyle potansiyel bir durgunluğun talebi azaltacağı korkuları üzerine düşüş gösterdi.

Etiketler petrol petrol fiyatları ham petrol
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