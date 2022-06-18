Petrolde rüzgar terse döndü: Benzin ve motorine indirim gelecek mi?

Brent petrol fiyatlarındaki düşüşle birlikte ''Benzin ve motorine indirim gelecek mi?'' sorusu gündeme geldi. Sektör yetkililerinden konuyla ilgili açıklama geldi.

Brent petrol fiyatları, uluslararası piyasada yüzde 6'nın üzerinde düşüş kaydetti. Fiyatın düşüşünde küresel petrol talebinin azalacağına yönelik endişeler ve merkez bankalarının kararları etkili oldu.

ABD Merkez Bankası çarşamba günü 28 yılın ardından ilk defa 75 baz puanlık faiz artışı yaptı ve şahin politikaların devam edeceğine ilişkin sözle yönlendirmelerde bulundu. Avrupa'da ise dün İngiltere Merkez Bankası beklentilere paralel politika faizini 25 baz puan artırdı ve gelecek toplantılardaki adımların daha güçlü olabileceği sinyalini verdi.

Bu gelişmeler piyasalarda resesyon endişelerini artırırken, küresel petrol talebinin düşeceği beklentileri de güçlenerek fiyatları aşağı yönlü baskıladı. Bu baskı ile brent petrolün fiyatı 120 dolardan 111.72 dolara kadar düştü.

BENZİN VE MOTORİNE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Petrol fiyatlarındaki düşüşün ardından "Türkiye'de benzin ve motorine indirim gelecek mi?" sorusu gündemde yerini aldı.

ABD'de geçen hafta rekor kıran benzin fiyatları, dün talep düşüşünün etkisiyle yüzde 4'ün üzerinde düşüş yaşandı. Buna benzer bir durumun Türkiye'de yaşanıp yaşanmayacağı ise merak konusu.

Motorine yapılan 1 lira 27 kuruşluk zam ile birlikte 30 lirayı aşan motorin fiyatları ve 27 lirayı aşan benzin fiyatları yurttaşlar üzerinde ciddi bir yük oluşturuyor.

Sektör'e yakın kaynaklar Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada "indirim ihtimalinin daha yüksek olduğunu fakat henüz eşik altı olmadığı için durumun pazartesi netleşeceğini" ifade etti.

Öte yandan başka bir kaynak ise, "Motorinde 1 TL'nin biraz üzerinde indirim olasılığı mevcut. Ancak bunu pazartesi dolar kuru ve motorinin ton fiyatı ile söyleyebiliriz" ifadesine yer verdi.