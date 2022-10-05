Petrolde yükseliş devam edecek mi? Dikkat çeken tahmin

Petrol fiyatlarında dalgalanma devam ederken piyasalar OPEC+ koalisyonunun Viyana'da gerçekleştireceği toplantıya odaklandı. Toplantı öncesi petrol fiyatlarıyla ilgili dikkat çeken bir tahmin geldi.

Petrol piyasaları son zamanların en kritik OPEC+ toplantısını bekliyor. Toplantının yapılacağı güne petrol vadelilerinin temkinli fiyatlamalarla girdiği görüldü. ABD ham petrolü 86 dolar, Brent petrol de 91 dolar seviyesinde. OPEC+ toplantısından agresif bir üretim kesintisi kararı çıkacağı yönündeki haberlerin etkisiyle ABD ham petrolü önceki iki seansta toplam yüzde 9 prim kaydetmişti.

Daha önce gelen haberler toplantıdan 1 milyon varillik üretim kesintisi kararı çıkacağı şeklindeyken, Bloomberg'in son haberine göre delegeler üretim kesintisinin 2 milyon olabileceğine işaret etti.

PETROLDE ÇARPICI TAHMİN!

OPEC+'nın bugün Viyana'da yapılacak toplantısını değerlendiren JPMorgan, OPEC+'nın bir anlaşma olsun ya da olmasın üretimi kısmayı değerlendirdiğini ve bunun dördüncü çeyrekte petrol fiyatına yeniden 100 dolar/varili test ettireceğini savundu.

OPEC+'nın üretimi kısma kararı alması halinde ABD'nin buna karşı adımları olacağını öngören JPMorgan, bu adımlar arasında stratejik rezervlerden satış yapılmasının da olacağını belirtti.

JPMorgan, ABD'nin daha önce açıkladığı stratejik rezervlerden 26 milyon varil petrol satışı kararını 2022 dördüncü çeyrek yerine 2023 ilk çeyrekte gerçekleştirmesini beklediklerini de ifade etti.

JPMorgan, dördüncü çeyrekte küresel petrol talebinin 0,9 milyon varil/gün artarak 101, milyon varil/gün seviyesine yükseleceğini tahmin etti.