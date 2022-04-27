Petrole ateş düştü! Petrol fiyatları yeniden yükselişe geçti

Gazprom'un Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını durduracağını açıklamasının ardından ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 3.2 yükseliş sonrası bugün de artışını sürdürerek 102 doları aştı.

Rus enerji şirketi Gazprom’un Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını durduracağını açıklaması petrol fiyatlarını yükseltti.

Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı dün yüzde 3.2 yükseliş sonrası bugün de artışını sürdürdürerek 102 doları aştı.

Rus enerji şirketi Gazprom, 27 Nisan sabahı itibarıyla Polonya ve Bulgaristan'a doğalgaz akışını durduracağını bildirdi. Bu karar, Moskova ile Avrupa arasında enerji arzı ve Ukrayna'daki savaş konusunda yaşanan anlaşmazlıklarda bir tırmanış olarak değerlendirildi.

Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck dün yaptığı açıklamada ülkenin Rusya’ya olan enerji bağımlılığını azalttığını, ülkeden enerji ithalatının işgal öncesindeki yüzde 35 seviyesinden yüzde 12’lere indiğini belirtti.

Oanda Asia Pacific Analisti Jeffrey Halley “Rusya Avrupa’ya gaz tedariğinde aksiyonlar alırken Brent petrolün bu hafta 100 doların altına indiğini görmemiz zor” değerlendirmesini yaptı.

Haziran vadeli Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 0.8 artışla 102.47 dolardan, Haziran vadeli Brent petrolün varil fiyatı da yüzde 0.2 artışla 105.79 dolardan işlem gördü. Brent petrol dün yüzde 2.6 yükselmişti.