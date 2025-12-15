  1. Anasayfa
  3. Piyasada 50 dolar krizi! Bankalar ve döviz bürolarının neden kabul etmediği belli oldu

Güncelleme:

Piyasada dolaşıma sokulan sahte dolarlar nedeniyle bankalar, 2009 öncesi basılmış filigransız 50 dolarların alımını durdurdu. Döviz büroları da eski 50 doları bozdurmak isteyenlerden ''sigorta komisyonu'' almaya başladı.

Geçtiğimiz yıl ekonomi piyasalarında büyük tartışmalara neden olan sahte dolar krizinin ardından Kapalıçarşı'da yeni bir hareketlilik yaşanıyor. 

BANKALAR ESKİ VE FİLİGRANSIZ 50 DOLARLARI KABUL ETMİYOR

Sözcü'den Mustafa Balcı'nın haberin göre, bankaların, sahte döviz şikayetlerinin ardından eski tarihli 50 dolarlık filigransız banknotların alımını durdurması, Kapalıçarşı ve çevredeki döviz bürolarında da önemli bir uygulama değişikliğine neden oldu. 

DÖVİZ BÜROLARI 'SİGORTA KOMİSYONU' ALMAYA BAŞLADI 

Bankaların kararı, döviz bürolarında da 50 dolarlık banknotların alım-satım işlemlerinde temkinliliğin artmasına neden olurken, işletme sahipleri gelecekte oluşabilecek zararların tazmini için bozum işlemlerinde 'sigorta komisyonu' kesmeye başladı. 

Türkiye'de ekonomi piyasalarının nabzını tutan Kapalıçarşı'da döviz büroları, bozum yapılacak her 50 dolarlık banknottan 0.5 cent ila 1.5 cent arasında kesinti yapmakta. Bankaların 50 dolarlık banknotları kabul etmemesi nedeniyle acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, fahiş komisyon oranları ile döviz satışı gerçekleştirirken, bu durum büyük miktarlı bozumlarda yatırımcıların binlerce lira zarar etmesine neden olmakta. 

