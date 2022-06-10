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Piyasalar ABD'den gelecek habere kilitlendi

Piyasalar ABD'den gelecek habere kilitlendi

Küresel piyasalar bugün ABD enflasyon verilerine odaklandı. Ülkede enflasyon nisan ayında yüzde 8.3 olmuştu.

Küresel piyasalarda, ABD'nin bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi yüksek oynaklıkla birlikte satıcılı seyir sürerken, yurt içinde ekonomi yönetimi tarafından finansal istikrarın güçlendirilmesine yönelik atılan adımların yansımaları takip edilecek.

Yatırımcıların enflasyon ve büyüme odaklı beklentilerini şekillendiren her türlü veri ve gelişmeye duyarlılığı sürerken, saat 15.30'da açıklanacak ABD'nin mayıs ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi öncesi küresel çapta risk iştahı azaldı.

Ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti. Yatırımcıların enflasyondaki düşüşün kalıcı olup olmadığını sorgulayacağı ABD'nin mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyor.

VERİ NEDEN ÖNEMLİ?

Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyor.

YELLEN ENFLASYONA DİKKAT ÇEKTİ

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, en çok odaklandığı konunun enflasyon olduğunu belirterek, "Daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri görüyorum. Ekonomik büyümenin de yavaşlamasını bekliyorum ancak resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum" dedi.

Etiketler abd enflasyon mayıs enflasyon
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