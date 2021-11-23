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Piyasalar alev alev: Dolar 12 TL'ye dayandı, Euro 13 TL'yi aştı

Piyasalar alev alev: Dolar 12 TL'ye dayandı, Euro 13 TL'yi aştı

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından piyasalar rekor üstüne rekor kırıyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum..

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faizi yüzde 15'e düşürmesinin ardından piyasalar rekor üstüne rekor kırıyor. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün Kabine toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti. Faiz ve enflasyona ilişkin konuşan Erdoğan, "Yüksek faiz-düşük kur kısır döngüsü yerine yatırım, üretim, istihdam, ihracat odaklı ekonomi politikamızla ülkemiz için en doğru olanı yapmakta kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın faiz açıklaması doların ateşini yükseltti. Dolar/TL 11.47'nin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Yeni rekor

Piyasalar yeni güne de rekorla başladı. Dolar 11.75 TL, Euro 13,21 TL, Sterlin 15.73 ile rekor kırdı. Gram altın ise 681 TL'yi görerek rekor tazeledi.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 11,70 TL'den, Euro 13,16  TL'den, Sterlin ise 15,68 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.804 dolar olan altında, gram altın 671/679, çeyrek altın 1.089/1.114, Cumhuriyet altını ise 4.479/4.539 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş de 9,05 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 56 bin 352 dolardan, Ethereum ise 4 bin 137 dolardan işlem görüyor.

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