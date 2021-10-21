Piyasalar alev alev! Faiz kararı sonrası dolardan tarihi rekor

Merkez Bankası'nın faiz kararı öncesi 9.28 liradan işlem gören dolar 9.49 seviyesine kadar yükseldi. Euro 11 lirayı aşarken, Sterlin 13,07 liraya yükseldi

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) faiz kararını açıkladı. Yüzde 18 olan politika faizinin yüzde 16'ya indirilmesine karar verildi. Faiz kararı sonrası dolardan yeni rekor geldi. Dolar/TL 9.49 seviyesini gördü.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası Dolar 9,41 TL'den, Euro 10.98 TL'den, Sterlin ise 13,07 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,2069 lira, avronun satış fiyatı ise 10,7430 lira olmuştu. Dolar/TL 9.3743 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,32 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.782 dolar olan altında, gram altın 533/539, çeyrek altın 867/885, Cumhuriyet altını ise 3.568/3.607 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 65 bin 604 dolardan, Ethereum ise 4 bin 304 dolardan fiyatlanıyor.