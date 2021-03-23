Piyasalar allak bullak: Borsada ikinci günde de devre kesici

Borsa İstanbul, haftanın ilk işlem günü yüzde 10'a yakın kayıp yaşarken, haftanın ikinci işlem gününe de düşüşle başladı. Ayrıca, BIST-50 endeksinde yer alan paylara yönelik olarak açığa satış işlemlerinde bir gün boyunca yukarı adım kuralının uygulanmasına karar verildi.

BIST 100 endeksi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başkanlık koltuğunda yaşanan değişimin ardından ikinci işlem gününe de düşüşle girdi.

BIST 100 endeksi güne yüzde 5,4 düşüşle 1.304 puandan başladı ve yine devre kesici uygulaması gerçekleşti.

Vadeli işlemlerde de açılıştan sonra yüzde 5'i aşan kayıplar yaşandı.

TCMB'de yaşanan başkan değişikliği kararını takip eden ilk işlem gününde BIST 100 endeksinde iki kez işlemlere ara verilmiş ve endeks günü yüzde 10'a yakın kayıpla tamamlamıştı.

AÇIĞA SATIŞ İŞLEMLERİNDE YUKARI ADIM KURALI DEVREYE GİRDİ

BIST-50 endeksinde yer alan paylarda 23/03/2021 tarihli seansta bir gün boyunca geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralının (up-tick rule) uygulanması kararlaştırıldı.

Buna göre açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Ancak, açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması hâlinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

Gün içinde sahip olunmadan yapılan ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışlar da açığa satış kapsamında olduğundan yatırımcılar ve yatırım kuruluşları tarafından bu nitelikteki satışlara ilişkin emirlerin de açığa satış seçeneği işaretlenmek suretiyle iletilmesi hususunda gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi önem arz ediyor.