  1. Anasayfa
  2. Ekonomi
  3. Piyasalar allak bullak! İşte haftanın ilk gününde dolar ve altında son durum

Piyasalar allak bullak! İşte haftanın ilk gününde dolar ve altında son durum

Piyasalar allak bullak! İşte haftanın ilk gününde dolar ve altında son durum

Dolar kuru Fed'in şahin duruşunu koruyacağı beklentisiyle güçlenirken piyasalar haftaya düşüşle başladı. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Dolar endeksi geçtiğimiz hafta başında düşüş yaşamış ve 111 seviyesinin altına gerilemişti. Ancak cuma günü ABD'de tarım dışı istihdam artışının beklenenden yüksek gelmesiyle ibre tersine döndü.

ABD Çalışma Bakanlığı verilerine göre eylülde tarım dışı istihdam eylülde 263 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3.7 den yüzde 3.5'e geriledi. Beklenti istihdamın 355 bin artması yönündeydi.

İstihdam piyasasında beklenenden olumlu bir veri gelmesi Fed'in faiz artırımı konusundaki 'şahin' duruşunu koruyabileceği yönünde değerlendirildi. 2 Kasım'da Fed'den 50 baz puanlık artırım beklentisi iyice zayıflarken yeniden 75 baz puanlık faiz artırımı ihtimali öne çıktı.

TAHVİL GETİRİLERİNDE YÜKSELİŞ
Bunun sonucu olarak dolar endeksi 112.7'yi aştı. ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi geçen hafta başında yüzde 3.58 seviyesindeyken bu sabah itibarıyla yüzde 3.88 oldu.

İşte piyasalarda son durum: 

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,58 TL'den başlayan Dolar 18,58 TL'den, 
18,09 TL'den başlayan Euro 18,04 TL'den, 
20,59 TL'den başlayan Sterlin 20,56 TL'den, 
12,79 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,77 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,6160 lira, euronun satış fiyatı ise 18,1017 lira olmuştu.

Altın ve gümüş 

Güne 1.695 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.680 Dolar'dan, 
1.013 TL'den başlayan Gram altın 1.004 TL'den, 
1.628 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.614 TL'den, 
6.701 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.641 TL'den,
12,04 TL'den başlayan Gümüş ise 11.88 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.486 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.352 Dolar'dan,
1.321 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.315 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 94,27 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 97,13 Dolar'dan işlem görüyor.  

Etiketler dolar dolar kuru dolar ne kadar dolar kur dolar fiyatı dolar tl dolar yorumları serbest piyasa döviz dolar kaç tl dolar endeksi dolar hesaplama dolar ne olur usd kur döviz hesaplama canlı döviz ruble dolar dolar fiyatları dolar çeviri altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı altın euro euro ne kadar euro kuru euro kur serbest piyasa döviz euro fiyatı euro tl döviz hesaplama merkez bankası döviz kuru canlı döviz euro kaç tl merkez bankası döviz serbest döviz dolar euro döviz kur euro yorumları merkez bankası kurları
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Atatürk'ün vefat ettiği oda 10 Kasım'a hazırlanıyor! Saf su ve pamukla ince temizlik
Bakan duyurdu! Hastane randevularında yeni dönem başladı
Koronavirüs aşısıyla ilgili ortalığı karıştıracak rapor: Ölümler yüzde 84 arttı
Öldükten sonra dirilen hemşirenin anlattıkları tüyleri diken diken etti
Aşiret düğününde takı çılgınlığı! Davetliler birbiriyle yarıştı
Akdeniz'de keşif dalışı: İstilacı ve zehirli türlere bir yenisi daha eklendi!
Şekerin tadı kaçtı! Bir zam daha
Kiev'deki saldırıya canlı yayında yakalandılar! Dehşete düşüren kareler
Bakan Nebati'den ''Zor durumdayız'' diyen esnafa yanıt
Efsane geri döndü: Anadolu Leoparı bir kez daha yüzünü gösterdi