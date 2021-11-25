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Piyasalar baş döndürüyor! Dolar kritik seviyede

Piyasalar baş döndürüyor! Dolar kritik seviyede

Salı günü 13.50 lirayla tarihi zirvesini gören dolar dün 11.60 seviyesine kadar geriledi. İşte döviz, altın, gümüş ve kripto paralarda son durum.

23 Kasım salı günü 13.50 lirayla tarihi zirvesini gören dolarda dalgalanma devam ediyor. Dolar/TL dün, güne 12.87'den başladı, önce 13.16'ya yükseldi, ardından 11.60'a geriledi. Piyasa kapanışının ardından ise dolar/TL 12.35'i görmesinin ardından yönünü aşağı çevirdi.

Dolar, Euro ve Sterlin

Bugün Dolar 12.09 TL'den, Euro 13,58 TL'den, Sterlin ise 16,13 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.791 dolar olan altında, gram altın 686/693, çeyrek altın 1.113/1.137, Cumhuriyet altını ise 4.583/4.632 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor. 

Gümüş de 9,15 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto Para Piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 57 bin 909 dolardan, Ethereum ise 4 bin 376 dolardan işlem görüyor.

Merkez Bankası'ndan kritik toplantı

Türk Lirasında sert kayıpların yaşandığı kritik süreçte Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ile banka genel müdürleri yarın bir araya gelecek. Öğleden sonra planlanan toplantıda durum değerlendirmesi yapılacağı öğrenildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile dün Ankara’da bir araya gelmiş, görüşmeye ilişkin detay paylaşılmamıştı.

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