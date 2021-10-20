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Piyasalar faiz kararını bekliyor! İşte dolar, euro ve altında son durum

Piyasalar faiz kararını bekliyor! İşte dolar, euro ve altında son durum

Rekor üstüne rekor kıran dolar 9.37 seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Piyasalar Merkez Bankası'nın yarınki faiz toplantısına kilitlendi. İşte faiz kararı öncesi dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto paralarda son durum...

Merkez Bankası'nın faiz indirimi ve kurumdaki görevden almaların ardından Türk lirası, dolar ve euro karşısında değer kaybetmeye devam ediyor. Piyasaların gözü TCBM'nin faiz kararına çevrildi. Merkez Bankası Para Politikası toplantısı 21 Ekim 2021 Perşembe günü yapılacak. Alınan yeni faiz kararı ise toplantının hemen ardından saat 14.00'te açıklanacak. Son toplantıda Merkez Bankası politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 18'e düşürmüştü. 

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 9,34 TL'den, Euro 10,90 TL'den, Sterlin ise 12,88 TL'den işlem görüyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 9,2918 lira, avronun satış fiyatı ise 10,8271 lira olmuştu. Dolar/TL 9.3743 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,17 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.776 dolar olan altında, gram altın 528/533, çeyrek altın 857/875, Cumhuriyet altını ise 3.527/3.565 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.790 doların direnç konumunda olduğunu söyledi.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 63 bin 989 dolardan, Ethereum ise 3 bin 849 dolardan fiyatlanıyor.

Ekonomistten çarpıcı dolar yorumu: Bilerek ve isteyerek mi yapılıyor?Ekonomistten çarpıcı dolar yorumu: Bilerek ve isteyerek mi yapılıyor?Ekonomi

 

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