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  3. 26 Ocak 2021 08:01

Piyasalar hareketlendi! Dolar, euro ve altında günün ilk rakamları

Haftanın ilk işlem gününde düşüşe geçen piyasalar yönünü yukarı çevirdi. Dolar/TL 7,42'den, Euro/TL 9,01'den, Sterlin/TL ise 10,14'ten işlem görüyor. Altının gram fiyatı 443 liradan alıcı bulurken, gümüş 6,05 TL seviyesinde. Bitcoin de 31 bin 921 dolardan işlem görüyor.

Piyasalar hareketlendi! Dolar, euro ve altında günün ilk rakamları
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Yurt içi ve yurt dışında çok öne çıkan bir veri bulunmuyor. Türkiye'de Hazine'nin gerçekleştireceği değişim ihaleleri takip edilirken, yurt dışında ABD'nin şirket bilançoları öne çıkıyor.

Dolar/TL 7,42'den, Euro/TL 9,01'den, Sterlin/TL ise 10,14'ten işlem görüyor. Altının gram fiyatı 443 liradan alıcı bulurken, gümüş 6,05 TL seviyesinde. Bitcoin de 31 bin 921 dolardan işlem görüyor.

Onsu 1.856 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 438/443, çeyrek altın 711/727, Cumhuriyet altını ise 2.926/2.963 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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