Piyasalar yeniden alev alev! Dolar, Euro ve altında yeni rekor geldi!

Dolar/TL geçtiğimiz haftanın son işlem gününde 8.37'nin üzerine tırmanmış, haftayı ise 8.34 seviyesinde kapatmıştı.

Piyasalar yeni haftaya da rekorla başladı. Dolar/TL 8,39 TL'den, Euro/TL 9,77 TL'den, Sterlin/TL 10,84 TL'den işlem görürken, altının gramı 508 TL.

Onsu 1.883 dolardan fiyatlanan altında, çeyrek altın 817/833, gram altın 503/508, Cumhuriyet altını ise 3.360/3.394 TL'lik alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Piyasalar bugün ekim ayı dış ticaret ve imalat sektörü satın alma yöneticileri(PMI) verilerini bekliyor.

MERKEZ'DEN YENİ HAMLE

Merkez bankasından türk lirasi likidite yönetimi kararı. Bankalar arası para piyasasında bankaların borç alabilme limitleri sıfırlandı.

"Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020 tarihinden geçerli olmak üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası’nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur.

Fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçlar kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edilecektir."

GEÇEN HAFTANIN EN ÇOK KAZANDIRANLARI

26 - 30 Ekim haftasının yatırımcısına en çok kazandıran yatırım araçları belli oldu.



Döviz kurlarında;

Tayland Bahtı (THB) - %5,84

Tayvan Doları (TWD) - %5,58

Kuveyt Dinarı (KWD) - %5,40

Çin Yuanı (CNY) - %5,39

Suudi Arabistan Riyali (SAR) - %5,31 artış gösterdi.



Kripto paralarda;

BitcoinPoS (BPS) - %39,68

Ocean Protocol (OCEAN) - %30,13

Filecoin (FIL) - %28,02

Counos X (CCXX) - %24,85 artış gösterdi.



Emtialarda;

Doğalgaz - %10,74 artış gösterdi.

Hisselerde ise,

Kartonsan Karton Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KARTN) - %46,41

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası A.Ş. (TSKB) - %36,81

Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. (FROTO) - %6,52

Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. (OTKAR) - %4,57 artış gösterdi.