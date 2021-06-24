Piyasalar yeniden yükselişe geçti! Altın, dolar, euro kritik sınırda

Dün hızlı yükselişini kesen ve düşüş eğilimine giren piyasalar bugün yeni güne yükselişle başladı. Dolar, Euro, Sterlin ve altın yeniden tehlikeli seviyede...

Yılın başından bu yana süren yükselişte frene basan piyasalarda rekora yakın yatay seyir devam ediyor.

Geçen haftaki Fed toplantısının ardından sert düşen piyasalarda yön arayışının devam ettiği, yeniden pozisyonlanma için belirsizliklerin sürmesinin fiyatlamaların enflasyon endişeleri ile ekonomik toparlanmaya ilişkin iyimserlik arasında gidip gelmesine ve volatilitenin artmasına neden olduğu görülüyor.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,67 TL'den, Euro 10,36 TL'den, Sterlin ise 12,14 TL'den işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 8,6280 lira, avronun satış fiyatı ise 10,3170 lira olmuştu.

Dolar endeksinde önemli direnç kabul edilen 92 seviyesinin üzerinde kalıcı olmayışının dolar kurundaki değer kaybında etkili olduğunu aktaran uzmanlar, yeni tip corona virüs (Covid-19) aşılamasında kat edilen yolun da dolar kurunu baskıladığını bildirdi.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,25 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.781 dolardan işlem gören altında, gram altın 492/496, çeyrek altın 798/814 ve Cumhuriyet altını da 3.283/3.317 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHERIUM

Kripto para piyasasında ise dünkü yükseliş yerini yeniden düşüşe bıraktı. Bitcoin 32 bin 925 dolar, Etherium ise 1.927 dolardan fiyatlanıyor.

DOLARDAKİ DÜŞÜŞÜN NEDENİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 ve 5 yıl vadeli tahvillerde toplamda 8 milyar TL daha borçlandı. Doların düşmeye başlamasının nedeninin tahvil ihracatı olduğu ortaya çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıl vadeli 6 ayda bir yüzde 8,10 sabit kupon ödemeli devlet tahvilinin yeniden ihracında 2,38 milyar TL’lik teklife karşılık, 1,55 milyar TL net satış gerçekleştirdi. 1,55 milyar TL net satış kaydedilen tahvilde bileşik faiz yüzde 18,66 oldu.

MERKEZ'İN SWAP İÇİN GÖRÜŞTÜĞÜ ÜLKELER

Merkez Bankası'nın, swap görüşmesi gerçekleştirdiği ülkeler arasında Azerbaycan, Malezya, Güney Kore, Rusya, İngiltere'nin yanı sıra Asya'dan bazı ülkelerin de olduğu belirtildi.

FITCH'TEN UYARI

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türk şirketlerinin Döviz cinsinden borçlarını azalttığını ve döviz varlıklarını artırdıklarını fakat döviz cinsinden borçlanmanın hala yaygın olduğunu ve döviz cinsinden gelirler ile yeterince etkili dengelenmediğini söyledi. Döviz cinsi gelirleri döviz cinsi borçlarını karşılamayan şirketler için riskleri azaltan en büyük faktör ise Türk şirketlerinin yükselen fiyatları tüketicilere yansıtabilme kapasiteleri olduğunu vurgulayan Fitch, kurun hızlı değer kaybına uğradığı dönemlerde kısa vadeli risklerin daha ön plana çıktığını ifade etti. Türk şirketlerinin benzerlerine kıyasla kısa vadeli borçlanmaya daha bağımlı olduğunu dile getiren kurum, taahhütsüz kredi servislerinden ziyade çoğunlukla taahhütsüz kredi servislerini kullandıklarını da belirtti.